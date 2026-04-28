Skvělý nápad, udělejme to! Trump chce ICE přejmenovat na NICE

  12:07
Americký prezident Donald Trump podpořil návrh na přejmenování imigrační agentury ICE (Immigration and Customs Enforcement). Nově by se měla jmenovat National Immigration and Customs Enforcement, což by změnilo zkratku na „NICE“, tedy „hezký“ či „milý“.
Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe...

Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe Prettiho (25. ledna 2026) | foto: Reuters

Minneapolis odmítá vymáhání federálních imigračních zákonů, Trump viní starostu...
Americký prezident Donald Trump salutuje během každoroční večeře Asociace...
Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe...
Protest proti politice Donalda Trumpa a agentům ICE ve městě Memphis v...
S nápadem přišla už v březnu konzervativní influencerka Alyssa Marieová. „Chci, aby Trump změnil ICE na NICE, aby média musela pořád říkat ‚NICE agenti‘,“ uvedla na sociální síti X. Trump se k návrhu vyjádřil až nyní. „Skvělý nápad! Udělejme to,“ napsal na své síti Truth Social.

Vězni ve svých domovech. Kvůli agentům ICE se bojí imigranti v USA vycházet ven

Změna názvu federální agentury obvykle vyžaduje souhlas Kongresu. Administrativa Donalda Trumpa se však už dříve pokusila přejmenovat některé vládní instituce – například v září 2025 podepsal exekutivní příkaz, který změnil název ministerstva obrany na ministerstvo války, píše deník USA Today.

Kritika ICE i spor o financování

Debata o přejmenování přichází v době, kdy ICE čelí silné kritice. Ta zesílila po operaci jménem Metro Surge v Minneapolis, při níž letos federální agenti zastřelili dva americké občany.

Financování ministerstva vnitřní bezpečnosti, pod které ICE spadá, je navíc předmětem politického sporu. Demokraté požadují reformy imigrační politiky, republikáni naopak prosazují plné financování bez podmínek.

Senát USA schválil nástupce Noemové. Bývalý MMA bojovník chce zmírnit zásahy ICE

Senát nejprve schválil návrh rozpočtu bez financí pro ICE a pohraniční stráž, ten ale neprošel Sněmovnou reprezentantů. Následně horní komora odsouhlasila balík za 70 miliard dolarů na více než tři roky, který nyní čeká na schválení ve Sněmovně.

Přesto agentura o peníze zatím výrazně nepřišla. Už dříve totiž získala miliardy dolarů z rozpočtového balíku schváleného Kongresem v roce 2025.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Proti Hells Angels zasahovalo v Německu nad tisíc policistů. Šéfa skupiny zadrželi

Policie v Severním Porýní-Vestfálsku na západě Německa podniká razii proti...

Policie v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku v úterý podnikla razii proti motorkářskému klubu Hells Angels, zabavila majetek v hodnotě 2,5 milionu eur (61 milionů Kč) včetně motorek a...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

28. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  12:06

Pomrznou jahody, varují meteorologové. Ukázali mapu, kde budou ráno mrazy

Jahodárna Prostějov pořádá organizované samosběry jahod. Každý sběrač dostane...

Další mrazivé noci čekají Česko tento týden. Do střední Evropy pronikne studený vzduch od severovýchodu a přinese pokles teplot pod bod mrazu v nočních a ranních hodinách. Ve čtvrtek spadnou dokonce...

28. dubna 2026  12:02

V příbramské nemocnici zasahovala policie, dokumenty si vyžádala i od kraje

ilustrační snímek

V krajské nemocnici v Příbrami zasahovala v úterý dopoledne policie. Detektivové dorazili také na krajský úřad Středočeského kraje, kde si vyžádali zatím nespecifikované dokumenty. Dozor nad případem...

28. dubna 2026  11:49

Od projíždějícího vlaku chytla tráva, obří požár podél trati zaměstnal stovku hasičů

Bezmála stovka hasičů zasahovala v pondělí odpoledne u rychle se šířícího...

Bezmála stovka hasičů zasahovala v pondělí odpoledne u rychle se šířícího požáru travního porostu kolem hlavní železniční tratě mezi Přerovem a Břeclaví. Oheň se rozšířil na několika místech po téměř...

28. dubna 2026  11:43

MND spouští na jihu Moravy obří bateriové úložiště, pomůže stabilizovat síť

Nové bateriové úložiště BESS Břeclav společnosti MND (28. dubna 2026)

Společnost Moravské naftové doly (MND) spustila v úterý v Břeclavi největší samostatně stojící bateriové úložiště v České republice. Zařízení o výkonu 12 megawattů (MW) a celkové kapacitě 31...

28. dubna 2026  11:30

Putin políbil na čelo malou gymnastku, vyvolal vlnu kritiky a znechucení

Ruský prezident Vladimir Putin během návštěvy petrohradské sportovní akademie....

Ruský prezident Vladimir Putin vyvolal návštěvou petrohradské sportovní akademie vlnu rozpaků i ostré kritiky a znechucení. Při setkání s mladými sportovci totiž před kamerami políbil na čelo teprve...

28. dubna 2026  11:28

Na předměstí Jakarty se srazily dva vlaky, nehodu nepřežilo 14 lidí

Následky srážky vlaků v Jakartě (28. dubna 2026)

Na předměstí indonéského hlavního města Jakarty se v pondělí srazily dva vlaky. Zemřelo 14 lidí, dalších 84 je zraněných. Vyprošťovací práce nyní podle úřadu skončily.

28. dubna 2026  11:20

V podpáleném domě uhořel senior. Trest 30 let pro žháře platí, ÚS odmítl stížnost

Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové

Za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové si Jakub Tůma s konečnou platností odpyká 30 let ve vězení. Ústavní soud (ÚS) odmítl jeho stížnost jako opožděně podanou. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý...

28. dubna 2026  11:11

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Česko bude slavit den vlajky, připadne na 30. března. Novelu podepsal prezident

ilustrační snímek

Výčet významných dnů v kalendáři se rozšíří o Den české vlajky, který bude připadat na 30. března. Novelu premiéra Andreje Babiše a Radka Vondráčka (oba ANO) podepsal prezident Petr Pavel. O jeho...

28. dubna 2026  11:09

Pět klíčových problémů. NATO není připravené válčit s Ruskem, ukázal Írán

Ruský křižník Pjotr Velikij stínovaný britským torpédoborcem HMS Dragon

Konflikt na Blízkém východě ukázal slabiny, které by NATO mělo řešit pro případ budoucí války s Ruskem. Portál Politico vyjmenoval pět největších problémů. Patří mezi ně chybějící munice, slabé...

28. dubna 2026  11:07

