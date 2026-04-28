Skvělý nápad, udělejme to! Trump chce ICE přejmenovat na NICE

S nápadem přišla už v březnu konzervativní influencerka Alyssa Marieová. „Chci, aby Trump změnil ICE na NICE, aby média musela pořád říkat ‚NICE agenti‘,“ uvedla na sociální síti X. Trump se k návrhu vyjádřil až nyní. „Skvělý nápad! Udělejme to,“ napsal na své síti Truth Social.
Změna názvu federální agentury obvykle vyžaduje souhlas Kongresu. Administrativa Donalda Trumpa se však už dříve pokusila přejmenovat některé vládní instituce – například v září 2025 podepsal exekutivní příkaz, který změnil název ministerstva obrany na ministerstvo války, píše deník USA Today.
Kritika ICE i spor o financování
Debata o přejmenování přichází v době, kdy ICE čelí silné kritice. Ta zesílila po operaci jménem Metro Surge v Minneapolis, při níž letos federální agenti zastřelili dva americké občany.
Financování ministerstva vnitřní bezpečnosti, pod které ICE spadá, je navíc předmětem politického sporu. Demokraté požadují reformy imigrační politiky, republikáni naopak prosazují plné financování bez podmínek.
Senát nejprve schválil návrh rozpočtu bez financí pro ICE a pohraniční stráž, ten ale neprošel Sněmovnou reprezentantů. Následně horní komora odsouhlasila balík za 70 miliard dolarů na více než tři roky, který nyní čeká na schválení ve Sněmovně.
Přesto agentura o peníze zatím výrazně nepřišla. Už dříve totiž získala miliardy dolarů z rozpočtového balíku schváleného Kongresem v roce 2025.