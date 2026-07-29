Výše zmíněné odškodnění se týká výroku z roku 2019, kdy Trump zastával prezidentský úřad v prvním funkčním období. A právě na prezidentskou imunitu se prezident odkazuje, ačkoli nižší soudy takový argument odmítly.
|
Žena, kterou Trump dle poroty sexuálně napadl, dostala odškodné miliony dolarů
„Toto je první případ v historii naší země, kdy soud připsal prezidentovi odpovědnost za škody za jeho chování v úřadu,“ uvádějí Trumpovi právníci, kteří výši odškodnění označili jako horentní.
Soud nařídil Trumpovi zaplatit odškodné v lednu 2024. Trump se ale odvolal a loni v září odvolací soud verdikt potvrdil. Nyní se prezident, jak se očekávalo, obrátil na Nejvyšší soud USA. Soud navíc v roce 2024 ve verdiktu, který Reuters označil jako přelomový, rozhodl, že imunita chrání prezidenty před trestním stíháním za skutky, které jako hlava státu učiní v rámci svých ústavních pravomocí. Případ Carrollové je ale občanskoprávní povahy, takže se na něj ochrana nevztahuje.
|
Trump před 30 lety sexuálně zneužil novinářku, rozhodla porota
Reuters poznamenal, že Trump s někdejší sloupkařkou magazínu Elle bojuje od roku 2019, kdy zveřejnila části svých pamětí včetně pasáže, ve kterém uvádí, že ji Trump v polovině 90. let sexuálně zneužil v šatně obchodního domu na Manhattanu. Trump takové opakovaně obvinění odmítl a v jednom z rozhovorů řekl, že Carrollová není ani jeho typ. V roce 2024 se ale porota postavila na stranu novinářky a Trumpovi uložila zmíněné odškodnění.
Již v roce 2023 soud rozhodoval o podobných Trumpových výrocích na adresu Carrollové z roku 2022. Tehdy Trump, kdy už nebyl prezidentem, na sociálních sítích napsal, že tvrzení Carrolové jsou podvod a levota. Porota ale rozhodla, že Trump Carrollovou sexuálně zneužil a také veřejně pomluvil, za což mu uložila zaplatit odškodné pět milionů dolarů (106 milionů Kč). I v této větvi kauzy se nynější prezident neúspěšně odvolal.
|
Trump musí svědčit v případu znásilnění. On i žalující žena jsou dost staří, řekl soud
Tento měsíc tiskové agentury informovaly, že Carrollová již pětimilionové odškodnění dostala a že spolu s úroky částka činila více než 5,6 milionu dolarů (119 milionů Kč).