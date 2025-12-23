„Nejlepší vánoční dárek.“ USA nabízí migrantům bonus za dobrovolný odjezd

Americká vláda nabízí migrantům bez platného povolení k pobytu vánoční bonus za dobrovolný odjezd ze země. Kdo se do 31. prosince přihlásí k takzvané sebevyhošťovací proceduře, obdrží kromě bezplatné letenky také prémii ve výši 3 tisíce dolarů (62 tisíc korun), informovala v úterý agentura DPA s odvoláním na americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti.

Už od května vláda migrantům ochotným k odjezdu nabízí 1000 dolarů (20 700 korun), pokud v aplikaci ministerstva využijí možnosti „sebevyhoštění“. Nyní s využitím obrázku ozdobeného vánočního stromku vybízí k využití bonusu za návrat „domů“ na svátky. Podle ministerstva jde o časově omezenou nabídku.

Americké úřady přitvrzují. Chovali se k nám jako ke zvířatům, říkají migranti o policii

Republikánský prezident Donald Trump se chlubí masovými deportacemi a chce, aby zemi opustil co největší počet migrantů. Imigrační úřad ICE na Trumpův pokyn postupuje čím dál tvrději, aby zadržel co nejvíce cizinců bez platných dokladů.

V nové výzvě ministerstva vnitřní bezpečnosti se uvádí, že „sebevyhoštění“ je „nejlepším dárkem“, jaký cizinec pobývající v USA nelegálně může k Vánocům dát sobě i své rodině.

Zvali nás, teď nás ženou. Trump migranty neúprosně vyhání, protesty nepomáhají

„Jde o rychlý, bezplatný a jednoduchý proces,“ stojí v prohlášení. Stačí si stáhnout aplikaci „CBP Home“, zadat potřebné informace a ministerstvo zařídí zbytek, včetně samotného odjezdu a jeho financování.

„Nelegální cizinci by měli tento dar využít a sami se vyhostit, protože pokud to neudělají, najdeme je, zatkneme je a už se nikdy nevrátí,“ uvedla ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Podle jejích údajů využilo od ledna možnosti „sebevyhoštění“ už 1,9 milionu cizinců, včetně desítek tisíc lidí, kteří při tom použili aplikaci. Tato čísla však podle DPA nebylo možné nezávisle ověřit.

USA zakážou vstup občanům dalších pěti zemí a držitelům palestinských dokladů

Podle květnových údajů ministerstva činí průměrné náklady na zadržení, uvěznění a vyhoštění jednoho migranta, který do země vstoupil nelegálně, 17 121 dolarů (354 tisíc korun).

