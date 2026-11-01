Trump zpochybnil brazilské volby, označil je za ostudu. Bolsonaro může zůstat v USA

„Může tu zůstat, jak dlouho chce,“ řekl Trump novinářům na halloweenské oslavě ve svém floridském sídle. Na otázku ohledně voleb uvedl, že podle jeho názoru šlo o ostudu. Zahraniční pozorovatelé přitom hlasování označili za svobodné a spravedlivé, napsal Reuters.
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Bolsonaro odjel do Spojených států poté, co brazilský soudce krátce po jeho volební porážce rozhodl o odebrání jeho pasu. V Brazílii čelí dvěma federálním vyšetřováním kvůli podezření z praní špinavých peněz a policie ho považovala za osobu, která by mohla uprchnout ze země. Do USA byl přijat v rámci humanitárního programu dočasného pobytu, který obvykle trvá jeden rok.
Trump v sobotu také uvedl, že se s Bolsonarem neplánuje setkat. Americký představitel a další osoba obeznámená se situací agentuře Reuters řekli, že prezident v současnosti nemá v úmyslu podporovat jeho politické ambice, přestože mu umožnil pobyt ve Spojených státech. Bolsonaro se přitom označuje za právoplatného brazilského vůdce.
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Americký ministr zahraničí Marco Rubio v sobotu hovořil s brazilským ministrem zahraničí Maurem Vieirou na okraj setkání skupiny G20 v Atlantě. Podle Rubia se oba politici znovu setkají příští měsíc ve Francii na schůzce ministrů zahraničí skupiny G7, kam má Brazílie dorazit jako pozorovatel. Jejich rozhovor by mohl naznačovat snahu o zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi.
Rubio zároveň uvedl, že americká vláda nebyla přímo zapojena do kroků, které vedly k Bolsonarovu odjezdu z Brazílie. Reuters a další média však informovala, že cestu pomáhal zařídit Jason Miller, představitel Bílého domu.