Trump oznámil blokádu sankcionovaných tankerů plujících do nebo z Venezuely

Blokádu Trump oznámil na své síti Truth Social poté, co Spojené státy minulý týden u pobřeží Venezuely zabavily plavidlo převážející ropu.
„Za krádež našich aktiv a z mnoha dalších důvodů, včetně terorismu, pašování drog a obchodování s lidmi, byl venezuelský režim označen za zahraniční teroristickou organizaci,“ napsal prezident.
V příspěvku obvinil Madurův režim z využívání ropy k vlastnímu financování a financování zločinů jako je například obchod s lidmi. „Proto dnes nařizuji totální a kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které vplouvají do Venezuely a vyplouvají z ní,“ uvedl šéf Bílého domu.
Trump napsal, že Venezuela je zcela obklíčena největší armádou v historii Jižní Ameriky. „Ta se bude jen zvětšovat až do doby, než vrátí Spojeným státům veškerou ropu, půdu a další aktiva, která nám dříve ukradli,“ uvedl
Minulý týden Spojené státy zabavily u pobřeží Venezuely ropný tanker. Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová uvedla, že USA zadržely tanker využívaný k přepravě ropy z Venezuely a Íránu, na kterou platí americké sankce. Maduro krok Washingtonu označil za pirátství. Několik tankerů, které mířily do Venezuely, se poté obrátily zpět.
Spojené státy v poslední době posílily svou vojenskou přítomnost v regionu a zvyšují tlak na Venezuelu a její vládu. U venezuelských břehů americká armáda zničila několik plavidel, které podle Washingtonu sloužily k přepravě drog. Americké údery zabily desítky lidí, které Pentagon označil za narkoteroristy pašující drogy do USA, aniž by ale pro to předložil důkazy. Trump mezitím uvedl, že americká armáda by mohla brzy ve Venezuele zahájit pozemní operace.