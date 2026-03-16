Personální šéfka Bílého domu má rakovinu prsu. Prognóza je vynikající, řekl Trump

  17:59
Personální šéfce Bílého domu Susie Wilesové byla diagnostikována rakovina prsu v raném stadiu, oznámil v pondělí na své sociální síti americký prezident Donald Trump. Léčbu Wilesová podle něj zahájí okamžitě, prognóza je dobrá a ve své práci bude pokračovat.
Susie Wilesová je ředitelkou kanceláře Bílého domu.

Susie Wilesová je ředitelkou kanceláře Bílého domu. | foto: AP

Personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová během setkání Donalda Trumpa s...
Susie Wilesová a Donald Trump krátce po jeho proslovu na Floridě, kde se...
Trump v příspěvku uvedl, že Wilesová svou práci vykonává skvěle. „Ale bohužel jí byla diagnostikována rakovina prsu v raném stadiu a rozhodla se této výzvě čelit hned místo toho, aby čekala,“ uvedl prezident.

„Má fantastický lékařský tým a její prognóza je vynikající!“ navázal. Dodal také, že osmašedesátiletá Wilesová bude ve své práci pokračovat během léčby.

„Susie, která patří k mým nejbližším a nejdůležitějším poradcům, je nekompromisní a plně oddaná službě americkému lidu,“ dodal prezident s tím, že při ní s první dámou stojí a těší se na další spolupráci na projektech ve prospěch Spojených států.

Trump má osobnost alkoholika. Mocná žena Bílého domu šokovala rozhovorem

Wilesová nastoupila do funkce personální šéfky Bílého domu v listopadu 2024. V minulosti působila také jako spolupředsedkyně Trumpovy prezidentské kampaně a loni v lednu byla nominována na ředitelku kanceláře Bílého domu.

V prosincovém rozhovoru pro magazín Vanity Fair se ostře vymezila vůči prezidentovi Donaldu Trumpovi a viceprezidentovi J. D. Vanceovi. Trumpovi přisoudila rysy alkoholika a Vance označila za konspiračního teoretika.

V pozdějším vyjádření však uvedla, že původní publikace byla formulována nepřesně a opomíjela důležitý kontext.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

My to nezačali. Evropané pracují na odblokování Hormuzu, misi NATO vylučují

Sledujeme online
Muž prochází po břehu Hormuzského průlivu ve městě Chór Fakkán ve Spojených...

Velká Británie pracuje se spojenci na plánu otevření Hormuzského průlivu. Podle britského premiéra Keira Starmera akce není misí NATO. Německo je podle tamního ministra obrany připravené zajistit...

16. března 2026  13:25,  aktualizováno  18:12

Svět Česku za regulaci kratomu tleská. Babiš ji chtěl hodit do koše

Premium
Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Měl to být rychlý proces, jenže skončil politickým patem. Premiér Andrej Babiš (ANO) se zákazem látky kratom narazil: proti se postavila nejen opozice, ale i koaliční partneři a špičky české...

16. března 2026  18:10

Černý dým nad Příbramskem. V Občově hoří hospodářské stavení

Požár v Občově na Příbramsku. (16. března 2026)

Hasiči likvidují rozsáhlý požár v Občově na Příbramsku, kde odpoledne vzplálo hospodářské stavení. Z místa požáru se valí hustý, černý dým. Podle starosty Zbyňka Macha je už požár pod kontrolou.

16. března 2026  18:02

Obranné výdaje má Pavel za nedostatečné, rozpočet vetovat nebude, řekla Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová při představení hospodářské koncepce...

Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s ministryní financí Alenou Schillerovou o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Detailněji debatovali o plánovaných výdajích na obranu. Schillerová...

16. března 2026  12:46,  aktualizováno  18:01

Personální šéfka Bílého domu má rakovinu prsu. Prognóza je vynikající, řekl Trump

Susie Wilesová je ředitelkou kanceláře Bílého domu.

Personální šéfce Bílého domu Susie Wilesové byla diagnostikována rakovina prsu v raném stadiu, oznámil v pondělí na své sociální síti americký prezident Donald Trump. Léčbu Wilesová podle něj zahájí...

16. března 2026  17:59

Nebezpečné látky ve vodovodním řadu za Prahou. Lidem přistavili cisterny

Voda (Ilustrační snímek)

Ve vodovodním řadu v Holubicích u Prahy ukázal rozbor přítomnost nebezpečného xylenu a ethylbenzenu, do vody se dostaly při čtvrteční údržbě vodojemu. Následně si obyvatelé stěžovali, že voda z řadu...

16. března 2026  16:56,  aktualizováno  17:34

Chameneí je možná gay, vyslechl Trump na brífinku. Informace ho rozesmála

Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...

Amerického prezidenta Donalda Trumpa během zpravodajského brífinku pobavila informace, že nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí může být homosexuál. Uvádí to list New York Post s odkazem na...

16. března 2026  16:42

Hejtmani poprvé jednali s vládou, řešili hlavně peníze na dopravu a nepedagogy

Předseda Asociace krajů ČR je Radim Holiš

Hejtmani v pondělí jednali s premiérem Andrejem Babišem. Zástupci krajů se zajímali o peníze pro své regiony především v oblasti dopravy, školství a zdravotnictví. Jednání podle předsedy Asociace...

16. března 2026  10:53,  aktualizováno  16:37

Omezený provoz železničního koridoru u Pardubic. Vlak najel do kamení

Pendolino Českých drah

Na železničním koridoru mezi stanicemi Pardubice hlavní nádraží a Kostěnice je omezen provoz. Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti na kolejích Martina Kavky tam krátce před čtvrtou hodinou...

16. března 2026  16:36

Dům přírody v Jeseníkách má problém. Lázně nečekaně vypověděly smlouvu

Balneolog lázní Karlova Studánka Tomáš Kocman ukazuje sporné místo, kde by měl...

Projekt přípravy Domu přírody, jenž má vyrůst v srdci Jeseníků v Karlově Studánce, se komplikuje. Státní lázně Karlova Studánka vypověděly trojstrannou smlouvu s Agenturou ochrany přírody a krajiny...

16. března 2026  16:27

Ukrajina masivně zaútočila drony na Moskvu, na jihu Ruska zasáhla zásobník ropy

Protidronové jednotky v Moskvě (16. března 2026)

Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý letecký útok na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zničila nad metropolí a jejím okolím 53 dronů. Na jihu Ruska vznikl požár po...

16. března 2026  7:20,  aktualizováno  16:26

Trumpovi se nelíbí zpravodajství televizí o Íránu. Komise hrozí odebráním licencí

Americký prezident Donald Trump a budoucí šéf federálního úřadu pro spoje...

Předseda americké Federální komise pro spoje (FCC) Brendan Carr varoval, že může odebrat licence vysílacím společnostem. Stalo se tak poté, co prezident Donald Trump kritizoval na sociálních sítích...

16. března 2026  16:21

