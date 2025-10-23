Východní křídlo Bílého domu půjde kvůli tančírně celé k zemi, oznámil Trump

  12:27
Americký prezident Donald Trump oznámil, že východní křídlo Bílého domu bude zcela zdemolováno, aby se uvolnil prostor pro výstavbu tanečního sálu. Dříve přitom tvrdil, že jeho projekt tanečního sálu stávající budovu prezidentského sídla nenaruší. Trump kvůli zasahování do budovy Bílého domu čelí masivní kritice.

Trump ve středu stávající bourací práce obhajoval před novináři v Oválné pracovně, píše server Axios. „Abychom to udělali pořádně, museli jsme strhnout stávající konstrukci,“ řekl Trump.

Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje. (22. října 2025)
Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro nový taneční sál. (22. října 2025)
Americký prezident Donald Trump drží v ruce obrázek návrhu nového tanečního sálu Bílého domu. (22. října 2025)
Na trosky se stříká voda, aby se omezilo prašné prostředí. Pokračuje demolice východního křídla Bílého domu. (22. října 2025)
Prezident Donald Trump promluvil na večeři pro dárce, kteří přispěli na výstavbu nového tanečního sálu v Bílém domě. (15. října 2025)
Nový taneční sál bude s hlavní budovou spojovat skleněný most, řekl rovněž podle deníku The Washington Post (WP) prezident. V minulosti přitom tvrdil, že projekt tanečního sálu bude existující budovu respektovat a nenaruší ji. Představitel Bílého domu serveru Axios ve středu sdělil, že východní křídlo „je modernizováno“.

„Není to jeho dům. Je to váš dům. A on ho ničí,“ napsala na sociální síti X Hillary Clintonová, kterou Trump v roce 2016 porazil v prezidentských volbách. Kritika na Trumpa míří i z konzervativních kruhů.

Komentátor Byron York napsal, že Trump „musí veřejnosti říct, co dělá východnímu křídlu Bílého domu. A potom veřejnosti vysvětlit, proč jim o tom neřekl, než s tím začal“.

Republikánská hlava státu řekla, že projekt bude stát 300 milionů dolarů (6,3 miliardy Kč) oproti dříve uváděné částce 200 milionů dolarů (4,3 miliardy Kč).

Nezisková organizace Národní fond pro ochranu historických památek v dopise adresovaném vládním úředníkům tento týden uvedla, že plánovaný taneční sál o rozloze asi 8361 metrů čtverečních zahltí samotnou budovu Bílého domu, která má rozlohu asi 5110 metrů čtverečních.

Trump v Bílém domě opulentně pohostil své sponzory. Složili se mu na tančírnu

Bílý dům v úterý oznámil, že brzy zašle plány tanečního sálu Národní komisi pro plánování hlavního města (NCPC), která posuzuje všechny externí stavební projekty v Bílém domě a rozhodne o schválení nové budovy.

Většinu dvanáctičlenné komise nyní tvoří Trumpovi spojenci, a to včetně jejího předsedy, tajemníka pro personál Bílého domu Willa Scharfa, píše WP.

Představitelé Bílého domu už dříve uvedli, že Trumpův projekt budou financovat soukromí dárci, mezi nimiž jsou bohatí jednotlivci, ale také velké společnosti, které mají smlouvy s federální vládou. Jsou mezi nimi firmy Amazon, Lockheed Martin či Palantir Technologies, píše WP.

Stavba tančírny za miliardy v Bílém domě začala. Trump očekává velkolepé večírky

Finanční dary spravuje Nadace pro National Mall, nezisková organizace, jež v minulosti pomáhala s řízením projektů federální vlády, jako bylo restaurování Washingtonova monumentu poté, co jej v roce 2011 poškodilo zemětřesení.

Bílý dům byl postaven mezi lety 1792 a 1800. Jeho východní křídlo, ve kterém se tradičně nacházely kanceláře první dámy a začínaly zde prohlídky Bílého domu, bylo postaveno v roce 1902 a v roce 1942 prošlo zásadním rozšířením a renovací.

