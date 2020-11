Trump zaplatil přepočet hlasů v Milwaukee. Přidal další hlasy Bidenovi

Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden, který se podle výsledků hlasování občanů USA stane novým americkým prezidentem, získal v druhém přepočtu ve wisconsinském Milwaukee dokonce o 132 hlasů více než jeho oponent, uvádí agentura Reuters.

Celkem úředníci přepočítávali téměř 460 tisíc volebních hlasů, z čehož pouze 382 bylo započítáno nově. Ve státě Wisconsin Biden zvítězil o téměr 20 600 hlasů. Potvrdila se tak transparentnost poběhlých voleb.

Donald Trump zaplatil za přepočet hlasů v okrese Milwaukee i Dane 3 miliony dolarů, okresy měly podle Trumpova mínění příliš vysoký počet demokratických hlasů, uvedl server Usatoday. V okrese Dane získal dosluhující prezident USA náskok nad Bidenem o 68 hlasů. Výsledek ale není finální, přepočet by měl pokračovat do neděle.

V okrese Milwaukee se počet hlasů u obou kandidátů zvýšil poté, co úředníci našli několik stovek nezapočtených hlasů. Volební komisařka Clair Woodall-Voggová popsala pro agenturu AP incident jako lidskou chybu.

Trump pravděpodobně připraví žalobu kvůli změně výsledků voleb. Nezbývá mu ale příliš mnoho času. Celý proces se musí uzavřít do úterý. Konzervativní skupina voličů Wisconsin Voters Alliance také podala žalobu na úředníky, kteří hlasy sčítali. Na to zareagovali právníci guvernéra Tonyho Everse slovy, že „je to drzý útok na demokracii jako takovou“.

Trumpovy pokusy o napadení voleb selhaly už v několika dalších státech jako jsou Arizona, Georgia, Michigan, Nevada i Pensylvánie. Rozsáhlé podvody, na které Trump poukazoval ve svých projevech, se u soudů nepotvrdily, neobjevily se na jejich podložení žádné relevantní důkazy.

V pondělí americká vláda uznala Joea Bidena vítězem voleb. Končící prezident Trump řekl, že opustí Bílý dům, pokud sbor volitelů 14. prosince zvolí novým prezidentem demokrata Joea Bidena. Trump ale opětovně zopakoval, že volby byly podvodné.