Chlape, dejte se dohromady. Biden sepsul Trumpa za dezinformace o hurikánech

Americký prezident Joe Biden v Metropolitním muzeu umění v New Yorku (25. září 2024) | foto: Reuters

Biden v projevu v Bílém domě hovořil o práci vládních institucí v souvislosti s dopady hurikánů, které postihly Spojené státy. Při té příležitosti odsoudil Trumpa za „bezohledné, nezodpovědné a neúnavné dezinformace a naprosté lži, které neustávají“.

Mezi tvrzení, jež Bidenova administrativa v posledních dnech dementuje a kritizuje, patří, že finanční prostředky federální vlády jsou využívány pro nelegální migranty a že pomoc Američanům je omezena na 750 dolarů (přibližně 17 400 korun).

Podle Bidena se částka 750 dolarů týká okamžité peněžité pomoci na pokrytí akutních potřeb, jako jsou potraviny, pleny či dětská výživa. „Trump a všichni ti ostatní lidé vědí, že je to lež, když naznačují, že to je vše, co (postižení hurikánem) dostanou,“ ohradil se Biden.

Na otázku, zda má v plánu s Trumpem promluvit a vyzvat ho, aby s podobnými výroky přestal, Biden odpověděl negativně. Vzkaz mu ale poslal přes média: „Pane prezidente Trumpe, bývalý prezidente Trumpe, chlape, dejte se dohromady. Pomozte těm lidem.“

USA letos zažívají mimořádně dramatickou sezonu hurikánů, na americkém území jich od začátku léta udeřilo pět. Podle klimatologů přitom hrozbu hurikánů stupňují člověkem způsobené klimatické změny. Varují, že podobné bouře budou čím dál silnější a budou přinášet stále více srážek.