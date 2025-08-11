Trump zvažuje nasadit Národní gardu ve Washingtonu. Chce ho zbavit bezdomovců

Americký prezident Donald Trump slíbil vymýtit bezdomovectví ve Washingtonu a pozavírat místní zločince. Chce tak učinit navzdory tvrzení starostky, že hlavní město Spojených států nezažívá nárůst kriminality. Agentura Reuters uvedla, že Trump zvažuje nasazení Národní gardy v hlavním městě.
Podrobnosti plánu zatím nejsou jasné, ale podle jednoho amerického činitele Trumpova administrativa připravuje nasazení stovek příslušníků Národní gardy do Washingtonu. Šlo by o stejnou taktiku vzbuzující kontroverze, kterou Trump nedávno použil v Los Angeles k potlačení protestů proti migračním úřadům, a to navzdory nesouhlasu kalifornských představitelů. Činitel uvedl, že Trump ještě neučinil konečné rozhodnutí a že počet nasazených členů Národní gardy i jejich role se stále zvažují.

Trump velí k vyčištění ulic od bezdomovců, chce je přesunout do léčeben a nemocnic

„Bezdomovci se musí okamžitě vystěhovat,“ napsal republikánský prezident na své sociální síti Truth Social. „Dáme vám místo, kde budete moci zůstat, ale daleko od hlavního města. Zločinci se nemusí vystěhovat. Dáme vás do vězení, kam patříte,“ dodal.

Na rozdíl od Kalifornie a dalších států, kde obvykle guvernér rozhoduje o povolání Národní gardy, má prezident Spojených států přímou kontrolu nad Národní gardou ve Washingtonu. Její vojáci byli nasazeni například v reakci na události ze 6. ledna 2021, kdy dav Trumpových podporovatelů vnikl do budovy Kapitolu.

USA zápasí s rekordní bezdomoveckou krizí, živí ji pohromy i migrace

Bílý dům podle Reuters odmítl vysvětlit, jaké právní pravomoci by Trump použil k vystěhování lidí z Washingtonu. Prezident ze zákona uplatňuje kontrolu pouze nad federálními pozemky a budovami ve městě.

Demokratická starostka Washingtonu Muriel Bowserová v neděli uvedla, že hlavní město „nezažívá nárůst kriminality“. „Za poslední dva roky jsme výrazně snížili násilnou kriminalitu ve městě na nejnižší úroveň za posledních 30 let,“ uvedla pro stanici MSNBC.

