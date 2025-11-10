Trump hrozí BBC kvůli zkreslení projevu právními kroky, ta se připravuje na vše

Americký prezident Donald Trump zaslal britské veřejnoprávní stanici BBC dopis, ve kterém jí hrozí právními kroky kvůli uveřejnění sestříhané verze svého projevu. V důsledku kauzy rezignovali generální ředitel stanice Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová. Předseda Rady BBC Samir Shah mezitím sdělil, že zvažuje osobní omluvu Trumpovi.
Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během...

Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během cesty z Kuala Lumpur v Malajsii do Tokia v Japonsku. (27. října 2025) | foto: Mark SchiefelbeinAP

Americký prezident Donald Trump. (31. říjen 205)
Sídlo britské mediální společnosti BBC.
Šéf britské BBC Tim Davie na snímku z roku 2012
Násilí ve Spojených státech odsoudili i český premiér Andrej Babiš a ústy svého...
18 fotografií

Na otázku BBC, zda si Samir Shah myslí, že Trump stanici zažaluje, jako to v minulosti udělal některým americkým médiím, odpověděl, že to zatím neví. „To zatím netuším. Ale je to svárlivý člověk. Takže bychom měli být připraveni na všechno,“ řekl.

BBC již uvedla, že od Trumpa obdržela dopis s hrozbou právních kroků a že připravuje na prezidentův list odpověď.

Před týdnem list The Daily Telegraph napsal o interním auditu v BBC, který na pochybení upozorňoval. Následně tlak na vedení BBC zesílil, což vedlo k rezignaci ředitele a šéfky zpravodajství. Shah výboru napsal, že zveřejnění interní zprávy, v níž její autor Michael Prescott zpochybnil nezaujatost stanice, vedlo k více než 500 stížností. Tyto stížnosti, kterým se BBC nyní věnuje, vedly rovněž stanici k zamyšlení, poznamenal.

Šéf BBC rezignoval po kritice, že stanice upravila Trumpův projev před útokem na Kapitol

„Závěrem těchto debat je, že přijímáme, že způsob sestříhání projevu vyvolal dojem přímé výzvy k násilné akci. BBC by se za tuto chybu v úsudku ráda omluvila,“ napsal Shah.

„Půjdeme ke Kapitolu a já budu s vámi a budeme bojovat. Budeme bojovat jako o život a pokud nebudete bojovat jako o život, už nikdy více nebudete mít zemi,“ zněl sestříhaný Trumpův projev. Ve skutečnosti ale interní zpráva uvedla, že výzva k pochodu ke Kapitolu přišla v 15. minutě proslovu a část o boji jako o život následovala až o 54 minut později.

Dav Trumpových příznivců 6. ledna 2021 vtrhl do Kapitolu, sídla Kongresu USA, v době, když se tam zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020.

V den útoku na Kapitol zemřeli čtyři lidé, mezi mrtvými byla pětatřicetiletá bývalá příslušnice vojenského letectva a stoupenkyně Trumpa Ashli Babbittová, zbylí tři lidé zemřeli kvůli náhlým zdravotním příhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu podlehl zraněním o den později. Úřady následně uvedly, že zemřel přirozenou smrtí. Asi 140 policistů utrpělo zranění.

Britská BBC má problém. Vyšlo najevo, že před volbami zfalšovala Trumpův projev

Shah vedle omluvy za úpravu Trumpova projevu poslancům rovněž sdělil, že má výhrady k uniklé zprávě bývalého poradce Prescotta, neboť neposkytuje celý obrázek o tom, jak se mediální korporace rozhoduje. Zpráva po zveřejnění vyvolala na BBC značný tlak.

Podle Shaha není pravdou, že by BBC vyslovené obavy ignorovala, podnikla prý naopak řadu kroků od zveřejnění opravy přes nové editační pokyny po disciplinární řízení.

„Prescott možná usoudil, že tyto samostatné kroky nejsou dostatečné,“ řekl Shah.

Prescottova zpráva obviňuje BBC i z dalších pochybení, například ze způsobu informování o válce v Pásmu Gazy mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás či o právech transgenderových osob. Uvádí také, že jeho obavy vedení BBC ignorovalo.

Pravicově populistický politik Nigel Farage, který vede stranu Reform UK, podle listu Financial Times řekl, že v pátek o situaci s Trumpem osobně hovořil. Prezident je z věci velice nešťastný, uvedl Farage s tím, že záležitost je značně poškozující.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

