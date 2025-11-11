Zažalujeme vás o miliardu dolarů, hrozí BBC Trumpovi právníci

Britská veřejnoprávní stanice BBC má prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi odpovědět do pátku, jinak jí kvůli jeho sestříhanému projevu hrozí žaloba o více než miliardu dolarů (přes 21 miliard Kč). BBC k tomu poznamenala, že Trump byl ve sporech s médii v minulosti úspěšný, v tomto případě by však musel prokázat, že mu vznikla značná škoda. Kvůli kauze již rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.
Spor se týká projevu, který Trump 6. ledna 2021 přednesl před tím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA. BBC v dokumentárním pořadu Panorama v roce 2024 projev sestříhala tak, aby podle kritiků vyvolal dojem, že prezident své příznivce k napadení Kapitolu vyzval.

Vnitřní audit stanice na nesrovnalosti upozornil, jeho zpráva se před týdnem dostala do médií a BBC od té doby čelí značnému tlaku. Kritici stanici mimo jiné vyčítají, že za zhruba rok chybu nenapravila a viníky nepotrestala.

ANALÝZA: Mýtus veřejnoprávní poctivosti padl. Nač je BBC, když neumí být nestranná

Kauza vyvrcholila v neděli, kdy rezignaci podali Davie a Turnessová. Předseda Rady BBC Samir Shah se pak v pondělí dopisem parlamentnímu výboru jménem britské vysílací společnosti za sestříhání projevu omluvil.

Trumpovi právníci zaslali BBC dopis, ve kterém žádají stažení dokumentu a „všech dalších lživých, pomlouvačných, štvavých a zavádějících vyjádření“ o americkém prezidentovi. Dále chtějí omluvu za dokument a vhodné odškodnění Trumpa za způsobenou újmu. BBC má podle nich Trumpovi odpovědět do pátku 17:00 východoamerického času (23:00 SEČ). Pokud se tak nestane, hrozí právníci podáním žaloby u soudu na Floridě o více než miliardu dolarů.

Trump hrozí BBC kvůli zkreslení projevu právními kroky, ta se připravuje na vše

BBC připomenula, že Trump v minulosti vedl několik sporů s médii, ve kterých získal miliony dolarů (desítky milionů Kč). Například společnost Paramount Global letos v červenci souhlasila, že vyplatí Trumpovi 16 milionů dolarů (336 milionů Kč) za urovnání pře kvůli odvysílanému rozhovoru CBS s někdejší viceprezidentkou USA Kamalou Harrisovou. Republikán Trump, který se žalobou domáhal deseti miliard dolarů (210 miliard Kč), tvrdil, že rozhovor byl upraven tak, aby vyzněl ve prospěch Demokratické strany.

Na konci loňského roku uzavřela stanice ABC News s Trumpem dohodu, ve které mu slíbila 15 milionů dolarů (315 milionů Kč) za stažení žaloby za pomluvu a další milion dolarů (21 milionů Kč) na právní poplatky. Moderátor televize totiž opakovaně spojil Trumpa se znásilněním, soud však Trumpa uznal vinným ze sexuálního napadení, nikoli znásilnění.

Britská BBC má problém. Vyšlo najevo, že před volbami zfalšovala Trumpův projev

BBC se mimo jiné věnuje skutečnosti, že žalobu chce Trump podat na Floridě, a poznamenává, že v takovém případě bude muset prezident prokázat, že dokumentární pořad byl v tomto americkém státě dostupný a že ho značně poškodil. „Vyhrožovat žalobou není totéž jako mít případ, který uspěje,“ uvedl korespondent BBC pro právní témata. Dodal, že americké právo nabízí značně širokou ochranu svobodě projevu.

Případný právní spor na Floridě umožňuje Trumpovi dvouletou lhůtu pro podání žaloby. Pokud by se prezident rozhodl soudit v Londýně, stál by mu podle BBC v cestě obecný požadavek zahájit právní spor do jednoho roku. Zmíněný dokument se přitom v Británii vysílal v říjnu 2024.

