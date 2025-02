Další čtyři roky? Trump si opět pohrál s myšlenkou být prezidentem i potřetí

„Chceme Trumpa v roce 2028,“ řekl na konzervativní konferenci CPAC Bannon. „To je to, co nemůžou vystát. Muž jako Trump se objeví jen jednou, dvakrát v historii země. My chceme Trumpa!“ začal skandovat.

Bývalý Trumpův politický stratég prohlásil, že konzervativní hnutí je nyní na vzestupu. „Nebudeme mít vítězství, jen když se vzdáme,“ řekl. „Nevzdáme se, nepřestaneme bojovat. Bojujte, bojujte, bojujte,“ odkázal na Trumpova slova při jeho atentátu.

Následně zvedl pravici způsobem připomínajícím nacistické gesto. „Ámen“, dodal za hlasitého potlesku.

Podobně v lednu zdvihl pravici miliardář Elon Musk na pódiu ve Washingtonu při vystoupení po Trumpově inauguraci. Musk si z následného pobouření dělal legraci a poznamenal, že je unaven z toho, jak jej lidé srovnávají s nacistickým vůdcem Adolfem Hitlerem. Není jasné, zda jej Bannon cíleně nenapodoboval, vůči blízkému Trumpovi spojenci se nicméně vyjadřuje kriticky.

Kvůli Bannonovu gestu zrušil vystoupení na konferenci lídr protiimigrační strany Národní sdružení (RN) Jordan Bardella. Ta má přitom krajně pravicové, pronacistické kořeny. Strana se nicméně nyní snaží vystupovat umírněji než v minulosti, kvůli jeho problematické povaze vyloučila i zakladatele strany.

„Včera (ve čtvrtek), když jsem nebyl v sále přítomen, si na tomto fóru jeden z vystupujících dovolil gesto odkazující na nacistickou ideologii,“ uvedl Bardella. Francouzský politik pak přijal „okamžité rozhodnutí zrušit své vystoupení“ plánované na dnešní odpoledne místního času.

Trump sám v pátek naznačil, že by nebyl proti se stát prezidentem znovu. Na shromáždění před Bílým domem se zeptal davu, zda by měl opět kandidovat, na což mu shromáždění lidé, jak uvádí list The Washington Post, odpověděli: „Další čtyři roky.“

„Tady je ta vaše kontroverze,“ prohlásil viditelně potěšený Trump. Dodal, že to bude večer v televizi.

Trump možný třetí termín naznačoval již během své prezidentské kampaně. Nedávno vyvolal znepokojení, že to nebyla jen jeho typická přehnaná rétorika, když citoval slova francouzského císaře Napoleona Bonaparteho: „Muž, který zachránil svou zemi, neporušil žádný zákon.“ Též se přirovnal ke králi, přičemž Bílý dům zveřejnil jeho graficky upravenou fotku s korunou.