Trumpa vytočil australský novinář. Řeknu o vás vašemu premiérovi, odpověděl mu

John Lyons z australské televizní a rozhlasové stanice ABC se amerického prezidenta zeptal, o kolik zbohatl od svého lednového návratu do Bílého domu, uvádí BBC.
„Nevím,“ odpověděl mu Trump s tím, že rodinné firmy spravují jeho děti. A do novináře se hned opřel. „Podle mého názoru teď Austrálii velmi škodíte,“ řekl.
Dodal, že se velmi brzy setká s australským premiérem Anthonym Albanesem. „Řeknu mu o vás. Nasazujete velmi špatný tón.“
Když se novinář chystal položit další otázku, Trump si přiložil ukazováček ke rtům a odešel, aby dal slovo jinému novináři.
Novinář Lyons po Trumpově stručné odpovědi prohlásil, že je „absurdní“, aby zdvořilé kladení otázek poškodilo vztahy mezi dlouholetými spojenci.
„Pro mě bylo naprosto normální klást otázky, které podle mého názoru nebyly provokativní,“ řekl novinář televizi ABC s tím, že nebyly vedeny urážlivým způsobem.
Stanice ABC uvedla, že otázky byly součástí pořadu Four Corners, jenž se zabývá Trumpovými obchodními jednáními od jeho návratu do úřadu.
Australský premiér Albanese se už několik měsíců snaží o schůzku s americkým prezidentem. Poté, co dřívější jednání po summitu G20 bylo zrušeno z důvodu Trumpova předčasného odjezdu.
Další šanci bude mít příští týden během Valného shromáždění OSN. „V úterý večer pořádá recepci. A také se uvidíme na různých fórech, která se budou do konce roku konat,“ řekl Albanese. V dubnu přitom byla Austrálie zasažena Trumpovými cly ve výši nejméně 10 procent na vývoz do USA, což premiér označil za „neakci přátelství“.