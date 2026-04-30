Trump dosáhl prezidentského rekordu, má za sebou v politice tři atentáty. Vlastně tři a půl, protože v únoru si pro něj šel atentátník s brokovnicí a kanystrem benzinu do jeho floridského sídla, jenže Trump tam nebyl.
Není ještě ani v půlce volebního období a statisticky má velkou naději, že rekord ještě vylepší. Nebo že Trumpa někdo přidá k Lincolnovi, Garfieldovi, McKinleymu a Kennedymu, kteří byli zabiti.
Média a politici včetně těch nejvyšších označují Trumpa běžně za fašistu, nacistu, Hitlera. To je ideální atentátníkova omluvenka.