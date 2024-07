Svištivý zvuk, všude byla krev, popsal Trump atentát. Poprvé a naposledy

Trump nejprve poděkoval všem, kteří mu od soboty „dávají strašně moc lásky a podpory“. „Spousta lidí se mě ptá, co se tam stalo. A tak vám to řeknu, poprvé a naposledy. Už o tom nikdy v budoucnu nebudu mluvit, protože je to pro mě velmi bolestivá vzpomínka,“ prohlásil Trump za hrobového ticha kongresové haly v Milwaukee, kde od pondělí probíhal nominační republikánský sjezd.

„Bylo to teplé slunečné odpoledne v Butleru. Hrála hlasitá hudba a kampaň probíhala skvěle, vyšel jsem na pódium a všichni aplaudovali. Začal jsem svůj proslov, rázně a vášnivě, protože tamní lidé dělají skvělou práci co se týče migrace,“ popsal Trump sekundy před střelbou. „Za mnou po pravém boku byla velká obrazovka, graf na ní ukazoval počet ilegálních přechodů hranic během mého prezidentského mandátu,“ dodal.

„Pomalu jsem otočil hlavu, abych se na ta skvělá čísla mohl podívat. Chtěl jsem se ještě trochu pohnout, ale teď jsem moc rád, že jsem to neudělal. Uslyšel jsem svištivý zvuk, něco mě opravdu silně zasáhlo do pravého ucha. V duchu jsem si řekl: co to sakra bylo, to přeci musela být střela,“ popisuje Trump první okamžiky po tom, co se dějištěm jeho kampaně ozvala střelba.

„Pravou rukou jsem si sáhl na ucho, když jsem jsem ji pak dal dolů a podíval se na ni, byla od krve. Okamžitě mi došlo, že je to vážné, že na nás někdo útočí. Ochranka mě strhla k zemi, další střely létaly kolem. Na pódium vtrhli členové tajné služby. Chránili mě vlastními těly, všude byla krev. Pak jsem náhle pocítil bezpečí, došlo mi, že Bůh je na mé straně,“ dodal a od členů republikánské strany sklidil hlasitý potlesk.

Dojemný polibek pro mrtvého hasiče

Neodpustil si ani drobný vtípek. V nemocnici mu prý lékaři prozradili, že zranění ucha bývají ta nejkrvavější. „Divil jsem se, proč ze mě teče tolik krve, doktoři mi to vysvětlili. Aspoň k něčemu to bylo a já se zase něco přiučil,“ prohlásil s úsměvem a pobavil jinak k slzám dojaté publikum.

Zmínil i dobrovolného hasiče Coreyho Comperatorea, který při atentátu zemřel. Na pódiu republikánského sjezdu byla vystavena i jeho uniforma a helma, Trump k ní v jednu chvíli přistoupil, objal ji a symbolicky políbil. Následně vyzval všechny přítomné k minutě ticha. Mimo zemřelého hasiče utrpěli při atentátu těžká zranění další dva lidé.

Atentátníka na místě zastřelil odstřelovač tajných služeb. Policie si Crookse všimla podle probíhajícího vyšetřování asi hodinu před začátkem politikova vystoupení. Mladík se choval podezřele, strážníci jej ovšem později ztratili z dohledu.

O „podezřelé osobě“ podle amerických médií byla před začátkem projevu informovaná i tajná služba, která dohlíží na exprezidentovo bezpečí. Proč se navzdory této informaci rozhodla mítink nechat začít, je jedním z mnoha otazníků kolem práce bezpečnostních složek. Prezidentská ochranka čelí vyšetřováním na několika úrovních včetně Kongresu.