Trump přiznal užívání více aspirinu, než mu lékaři doporučili. Kvůli pověrčivosti

Autor: ,
  6:16
Americký prezident Donald Trump používá vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Napsal to ve čtvrtek deník The Wall Street Journal, kterému to řekl samotný prezident. Vyšší dávky aspirinu prezident zdůvodnil tím, že je pověrčivý a že lék slouží k ředění krve.
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa po schůzi s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským výrazně přiblížila. (28. prosince 2025) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump na silvestrovském večírku v rezidenci...
Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií přicházejí na silvestrovský...
Americký prezident Donald Trump se svou ženou Melanií odpovídá na dotazy dětí,...
Americký prezident Donald Trump se svou ženou Melanií odpovídá na dotazy dětí,...
6 fotografií

Trump, kterému je 79 let, o svém zdravotním stavu tvrdí, že je perfektní, což částečně přisuzuje svým dobrým genům. Loni se Trump stal nejstarším člověkem, který vstoupil do úřadu amerického prezidenta.

Trump se v rozhovoru s deníkem vyjádřil o svém říjnovém vyšetření, které podle něj potvrdilo jeho dobrý zdravotní stav. Americký prezident však litoval toho, že zveřejnil informace o vyšetření, protože tím „dodal munici“ svým protivníkům. Ti podle něj mohli tvrdit, že prezident možná není v dobrém zdravotním stavu. „Nic není špatně,“ řekl o výsledku analýz Trump.

Lékaři však podle deníku Trumpovi diagnostikovali chronickou žilní nedostatečnost, což je běžný stav mezi seniory. Prezidentovi doporučili nosit kompresní podkolenky, což Trump dělal jen krátce. „Nelíbilo se mi je nosit,“ řekl deníku. Podle listu má Trump i problém usnout v noci, což prezident ve svém vyjádření zcela neodmítl. „Nikdy jsem nebyl velký spáč,“ řekl. Podle listu jsou navíc poznatky, že Trump neslyší příliš dobře, což ale prezident odmítá.

V minulosti média také upozornila na podlitiny, které se objevily například na Trumpově ruce. Prezident to mimo jiné přisuzuje i tomu, že bere vyšší dávky aspirinu, než kolik mu doporučili lékaři. „Říkají, že aspirin je dobrý na ředění krve, a já nechci, aby mým srdcem proudila hustá krev,“ řekl Trump. Dodal, že stejnou dávku aspirinu používá už 25 let a nechce ji měnit. „Jsem trochu pověrčivý,“ řekl.

Trump o svém zdraví tvrdí, že je perfektní, a že má mnoho energie. To prezident přičítá dědičným faktorům. „Mám velmi dobré geny,“ uvedl Trump, který naopak nesnáší sportování s výjimkou golfu. „Chodit či běhat na pásu, jak dělají někteří lidé hodiny a hodiny, není nic pro mě,“ řekl americký prezident.

Trump v rozhovoru řekl, že svým spolupracovníkům nařídil, aby snížili počet schůzek, které během dne absolvuje. Za krokem podle něj nestojí únava, ale snaha věnovat více pozornosti důležitým záležitostem.

Trump se v lednu stal nejstarším člověkem, který byl inaugurován prezidentem Spojených států, a je druhou nejstarší osobou v úřadu prezidenta vůbec. Nejstarším úřadujícím prezidentem byl Trumpův předchůdce Joe Biden, který Bílý dům opustil v 82 letech. Trumpův lékař v říjnu oznámil, že prezident se těší výjimečně dobrému zdraví.

jkh

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

SpaceX přesune své satelity z konstelace Starlink. Blíž k Zemi sníží riziko kolize

Satelit II. generace konstelace Starlink na oběžné dráze (ilustrace)

Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil ve čtvrtek viceprezident...

2. ledna 2026  6:27

Trump přiznal užívání více aspirinu, než mu lékaři doporučili. Kvůli pověrčivosti

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

Americký prezident Donald Trump používá vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Napsal to ve čtvrtek deník The Wall Street Journal, kterému to řekl samotný prezident. Vyšší dávky aspirinu...

2. ledna 2026  6:16

Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, řekl prezident Maduro

Venezuelský prezident Nicolás Maduro (18. listopadu 2025)

Venezuela je připravená jednat se Spojenými státy o boji proti drogám či investicím do ropného sektoru. V noci na pátek to řekl v rozhovoru venezuelský prezident Nicolás Maduro. Madura americká vláda...

2. ledna 2026  6:09

Zápisy do 1. tříd v Praze jsou letos jindy a jinak. Jak přihlásit dítě a kam

Řada ukrajinských dětí absolvovala na jihu Čech zápis a začaly tady chodit do...

Zápisy do 1. tříd základních škol pro rok 2026/27 začínají už v lednu. Termíny si zřizovatelé určují sami, musí pouze dodržet mantinely dané ministerstvem školství. Kdy budou otevřené registrace a...

2. ledna 2026

Rozvodová novela nepřinese dětem moc dobrého. Nastane problém, říká advokátka

Premium
Hana Kuncová

Od ledna začne platit novela občanského zákoníku, která přináší změny i v oblasti rodinného práva. Ne všechny jsou podle Hany Kuncové, advokátky, která se rodinnému právu věnuje už přes 25 let, ku...

2. ledna 2026

Pohoda a teploučko. Vášeň bohatých Londýňanů pro kamna má i odvrácenou tvář

Hořící polena v kamnech na dřevo v jednom z londýnských domů 23. října 2025

Obyvatelé Londýna ve velkém investují do nového módního a stylového doplňku svých domácností, do krbových kamen na dřevo. jejich rostoucí obliba ovšem zároveň rozpoutala i debatu o tom, jak tato...

2. ledna 2026

Loď zadržená kvůli poškození kabelu přepravovala ruskou ocel, tvrdí Finsko

Loď zadržená Finskem kvůli podezření z poškození podmořského telekomunikačního...

Loď zadržená Finskem kvůli podezření z poškození podmořského telekomunikačního kabelu spojujícího Helsinky s Tallinnem přepravovala ruskou ocel, na kterou se vztahují sankce Evropské unie....

1. ledna 2026  22:43

Kreml tvrdí, že dešifroval ukrajinský dron mířící na Putinovu rezidenci, důkazy předal USA

Sledujeme online
Rusové ukazují sestřelený dron jako důkaz útoku na Putinovu rezidenci

Rusko tvrdí, že dešifrovalo soubor z jednoho z ukrajinských dronů sestřelených před několika dny, které podle Moskvy mířily na rezidenci prezidenta Vladimira Putina v Novgorodské oblasti. Data v...

1. ledna 2026  18:04,  aktualizováno  21:11

Jako tlak na obnovu těžby. Geolog zpochybnil odhad zásob zlata na Jesenicku

Premium
Jan Kotris (na snímku) ze státního podniku Diamo ukazuje na propadlinu štoly u...

Geolog Jan Kotris roky pracoval pro Diamo. Za silně nadsazené označuje údaje tohoto státního podniku odhadující množství zlata a dalších kovů v ložisku u Zlatých Hor na Jesenicku. Státní podnik si...

1. ledna 2026

Vzpomínky na Fukušimu blednou. Japonci mají s jadernou energií velké plány

Premium
Ochrana. Před tsunami chrání reaktor betonová zeď.

Už je to jisté – na písčitém pobřeží Japonského moře necelých 300 kilometrů od Tokia se po více než deseti letech spánku probudí jaderný obr. Restart reaktoru číslo šest v jaderné elektrárně...

1. ledna 2026

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Okamura naštval Ukrajince. Nepřijatelná slova, ruská propaganda, řekl velvyslanec

Velvyslanec Ukrajiny v České republice Vasyl Zvaryč před promítáním snímku...

Slova předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Na Facebooku to čtvrtek večer v reakci na Okamurův novoroční...

1. ledna 2026  19:39

Péefko od Kim Čong Ila i Fidela Castra. Hrad ukrývá unikátní kolekci novoročenek

Premium
Přání. Krabice plné novoročních přání ukrývají třeba osobní přání od...

Na Hrad chodí stovky novoročních přání. Archiv kanceláře prezidenta republiky uchovává pro každý rok několik pečlivě roztříděných krabic podle abecedy a toho, jestli jde o státníky, nebo soukromé...

1. ledna 2026  19:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.