Trump zařadí hnutí Antifa na seznam teroristických organizací

Agentura AP napsala, že není jasné, jak to vláda Spojených států učiní, neboť Antifa (antifašistická akce) je decentralizovaným hnutím. Bílý dům podrobnosti neuvedl.
„S potěšením oznamuji mnoha našim americkým patriotům, že označuji Antifu, nemocnou, nebezpečnou krajně levicovou pohromu, za velkou teroristickou organizaci,“ napsal Trump, který je na státní návštěvě Británie. Poznamenal, že rovněž doporučí vyšetřovat ty, kdo hnutí poskytují finance.
Trump v minulosti opakovaně činnost Antify kritizoval a už během svého prvního prezidentského mandátu sliboval, že hnutí zapíše na seznam teroristických organizací.
Někdejší šéf amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray v roce 2020 označil Antifu za ideologii a nikoli organizaci. Uvedl také, že Antifa postrádá hierarchické struktury.
Podobně se za Trumpova prvního mandátu vyjádřili i někteří komentátoři, kteří Antifu označili různorodé hnutí bez jednotné organizační struktury a vedení. Rovněž poukazovali na to, že americké zákony administrativě nedovolují označit za teroristickou žádnou vnitrostátní organizaci.