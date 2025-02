ANALÝZA: Silnější pes Trump? Obchodní válka je nesmysl, odplata už se peče

Viceprezident J.D. Vance shrnul politickou smršť svého šéfa více než trefně. „Když lid zvolí svého prezidenta a on dělá, co slíbil, tak je to demokracie. Když prezidenta ovládají byrokraté, je to prostá oligarchie. A prezident Trump před takovými lidmi nepoklekne. Tak se připoutejte!“ napsal na sociální síti X. Zajímavou myšlenkovou konstrukci poněkud kazí jistý „oligarcha“ Elon Musk, který má na starosti zefektivňování státní správy.

Klíčová bude v následujících dnech reakce Číny a již přislíbené zavedení amerických cel na dovoz zboží z Evropské unie.