Biden mě neporazil, opakuje Trump. Zřídí vyšetřovací týmy, aby volby prověřily

Staronový americký prezident Trump chce při ministerstvu spravedlnosti zřídit vyšetřovací týmy, které by hledaly důkazy o podvodech, které se podle jeho tvrzení odehrály v rozhodujících státech při prezidentských volbách z roku 2020. Napsal to v pátek deník The Washington Post. Podle listu chce Trump rovněž odvolat tým zvláštního vyšetřovatele Smithe, který loni Trumpa obvinil z pokusů o nezákonné zásahy do volebního procesu.