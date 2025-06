Takzvaná bitcoinová kauza nyní už bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka může rozkolísat vládnoucí koalici v Brně. Předseda ANO Andrej Babiš prohlásil, že by jeho hnutí nemělo spolupracovat s...

Poslanci se vrátili k diskusi o možném zákazu používání tlumičů pro pistole a revolvery, jak o něj usiluje ministr vnitra Vít Rakušan. Úprava navržená Senátem by zároveň umožnila, aby si rekreační a...

Donald Trump v předvolební kampani slíbil, že Amerika bude za jeho vlády těžit jako nikdy dříve. A co slíbil, to nyní po půlroce v úřadu dělá. Choutkám ropných společností budou muset ustoupit...

Padne vláda? Expert vysvětluje, jak by jí to mohlo paradoxně nakonec i prospět

Co by se muselo stát, aby padla vláda a jaký by byl další postup? Na otázky týkající se vládní bitcoinové krize odpovídal pro iDNES.cz politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity. Podle něho mají...