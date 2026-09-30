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„Odbojný“ chatbot vlády USA. Vyvrací Trumpova tvrzení od voleb po migraci

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  10:39
Donald Trump

Donald Trump | foto: AP

Donald Trump
Donald Trump
Donald Trump
Donald Trump
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Chatbot poháněný umělou inteligencí (AI), který v úterý představil americký prezident Donald Trump, poskytuje faktické odpovědi v rozporu s republikánovými předešlými výroky na témata od volebních podvodů po migraci. Chatbot America.gov má ulehčit Američanům získávat informace od federální vlády.

„S America.gov se vám vláda vejde do dlaně. Na vše snadno a rychle dostanete odpověď,“ prohlásil Trump.

Prezidentovi by se však nelíbilo mnoho odpovědí, které America.gov poskytuje. Chatbot, který sám sebe označuje jménem America, odkazuje na oficiální vládní zdroje při ověřování seznamu Trumpových nejčastějších nepravdivých tvrzení. Jsou mezi nimi prohlášení o volebních podvodech, migraci, clech, inflaci a prezidentově zákonu o výdajích z minulého roku.

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Podle America.gov jsou to Američané, ne zahraniční společnosti, kdo platí za Trumpova cla na zahraniční dovoz. Americké volby jsou obecně bezpečné a počet případů stíhání za volební podvody je zanedbatelný v porovnání se stovkami milionů odevzdaných hlasů, uvádí chatbot. Trump podle něj nemá pravdu, když tvrdí, že za vlády demokratického prezidenta Joea Bidena do USA nelegálně přišlo 25 milionů migrantů. Spotřebitelské ceny také podle chatbota neklesají, jak Trump často opakuje.

S odkazem na údaje nezávislého Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO) America.gov uvádí, že Trumpova legislativa o výdajích, administrativou přezdívaná „velký krásný zákon“, podle odhadů zvýší národní dluh o biliony dolarů a způsobí, že více než deset milionů lidí přijde o zdravotní pojištění. Chatbot souhlasil s tvrzením, že zákon „v průměru učiní nejchudší lidi v Americe ještě chudší a nejbohatší lidi v Americe ještě bohatší“.

Chatbot se vyhýbá odpovědím na otázky, které vyhodnotí jako politické, a v některých případech se staví za Trumpovy výroky, pokud k tomu může citovat oficiální vládní zdroj. Uvádí například, že Mexický záliv je „Americký záliv (dříve Mexický záliv)“. V sekci často kladených dotazů na webové stránce stojí, že „America.gov neposkytuje informace o kampaních ani politických stranách. Odpovědi vycházejí z veřejných vládních zdrojů, které si sami můžete prohlédnout“.

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Rozporu mezi odpověďmi chatbota a Trumpovými tvrzeními si všimli i demokratičtí zákonodárci. „Konečně přímá odpověď od někoho z Trumpovy administrativy,“ napsal senátor Adam Schiff z Kalifornie u snímku z America.gov, na němž chatbot uvádí, že Trump v roce 2020 prohrál prezidentské volby. Schiff se při nedávných senátních slyšeních Trumpových nominantů na federální soudce ptal, kdo se stal vítězem voleb před šesti lety. Někteří odmítli odpovědět. Trump dlouhodobě zpochybňuje výsledek voleb, v nichž ho porazil Biden.

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