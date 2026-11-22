„Tohle je vzkaz pro Donalda Trumpa. Donalde, tohle je na stole,“ napsal minulý týden v příspěvku na platformě X El-Sayed, který patří k progresivnímu křídlu demokratů. „Zajisti zdravotní péči pro každého Američana, od kolébky do hrobu,“ dodal. Nebylo to přitom poprvé, co s tímto nápadem přišel. Krátce po svém zvolení o tom hovořil v rozhovoru pro stanici CNN s tím, že by si tím Trump mohl splnit sen zapsat se do historie.
Trump v sobotu zveřejnil na své sociální síti Truth Social snímek obrazovky s El-Sayedovým příspěvkem bez dalšího komentáře. Součástí příspěvku byly také ilustrační obrázky zlatých platebních karet s nápisem Trumpcare. Zlatá barva je přitom považována za prezidentovu oblíbenou, uvedl server televize NBC News.
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Následně Trump v telefonickém rozhovoru pro stanici Fox News uvedl, že po lednovém ovládnutí obou komor Kongresu demokraty může vláda ve zdravotnictví „udělat úžasné věci“. Demokraté mají podle něj v otázce zdravotní péče „některé dobré body“ a některé špatné, stejně jako republikáni, existuje ale šance, že se podaří prosadit „skvělý“ systém. Už předtím v pátek na tiskové konferenci prohlásil, že je „otevřený skvělé zdravotní péči“, cituje jej NBC News.
Trump zároveň od volební porážky republikánů opakovaně zdůrazňuje, že má právo veta, připomněla televize. Den po volbách řekl, že s demokraty bude vycházet, pokud nebudou „destruktivní“, ale že tímto právem disponuje. Ve zmíněném rozhovoru s Fox News nicméně poznamenal, že vetovat příští dva roky všechno nepovažuje za správnou cestu. Později však na Truth Social zveřejnil další snímek, na kterém je v červené čepici a bundě s nápisem „VETO“.
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El-Sayed v sobotním prohlášení uvedl, že si s prezidentem rád promluví, pokud jsou jeho úmysly spolupracovat na zdravotní péči upřímné. „Pokud to prezident myslí vážně s naplněním nesplněného slibu zaručené zdravotní péče v této zemi, jsem připraven pracovat po boku senátorů jako Chris Van Hollen, Bernie Sanders, Ron Wyden a Elizabeth Warrenová, abychom ji prosadili,“ uvedl. „Prezidente Trumpe, zavolejte mi,“ dodal.
El-Sayed se mandátu spolu s dalšími nově zvolenými senátory ujme v lednu. Slib usilovat o univerzální zdravotní péči byl ústředním bodem jeho kampaně. V ní také kritizoval Izrael a musel opakovaně vyvracet nepodložená tvrzení, že je členem islamistického Muslimského bratrstva, což o něm šířila některá média a pravicoví politici. Trump jej rovnou označoval za džihádistu.