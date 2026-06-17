Čtrnáctibodová předběžná dohoda, která by měla vést k ukončení války, má zejména zajistit znovuotevření Hormuzského průlivu, klíčové námořní trasy pro vývoz ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) ze zemí Perského zálivu, a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Po původně plánovaném pátečním podpisu dohody, kterou zprostředkoval Pákistán, mají po 60 dnů pokračovat jednání o konečné mírové dohodě.
Trump a Pezeškján elektronicky podepsali memorandum k mírové dohodě
Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian
Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...
V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova
Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...
KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Trump a Pezeškján elektronicky podepsali memorandum k mírové dohodě
Americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján ve středu elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které podle Reuters otevírá cestu k mírové dohodě a podle Axiosu tím...
Levným balíčkům se krátí čas, nákupy se ale mnohdy vyplatí i s novým clem
Už za pár dnů budou muset ti, kteří si objednávají zboží ze zemí mimo EU, sáhnout hlouběji do peněženky. Zásilky do 150 eur, které dorazí na území EU po 30. červnu budou podléhat proclení podle...
Po cestě do kosmu povedu letku F-35. Výcvik byl návrat do školy, říká Svoboda
V průběhu příštího roku poletí jako druhý Čech Aleš Svoboda do vesmíru. Jaké jsou jeho současné pocity? „Zejména jsem rád, že se celý projekt odvíjí dobře a tím správným směrem, a že úspěšně...
Prázdniny jsou drahé jako Vánoce, rodiče platí desítky tisíc. Kde získat příspěvek?
Šedesát šest dní volna. Rodiče milionu dětí teď řeší, jaký program dětem na devět týdnů prázdnin zajistit a z čeho ho zaplatit. Podobně jako před začátkem školního roku přichází během června a...
Tankerům v Hormuzu se nechce nahazovat motory. Nikdo neví, kde jsou miny. Ani Íránci
Tankery v Perském zálivu, které Donald Trump vyzval, aby spustily motory, by se startováním radši měly počkat. Ve vodě jsou miny.
Senát zpřísnil podmínky pro navyšování vládních výdajů nad rámec rozpočtu
Senát zpřísnil podmínky, za nichž může vláda překročit schválený rozpočtový rámec, upravil kvůli tomu novelu o veřejných rozpočtech a vrátil ji k novému projednání Sněmovně, s čímž ministryně financí...
Zanechali nám minové pole, řekla v Senátu Schillerová a ukázala na Stanjuru
Senát neschválil změnu rozpočtových pravidel, která má vládě umožnit utrácet až deset procent státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu. Horní komora parlamentu vrátila do Sněmovny návrh, který má...
Asi budeme muset Íránu vrátit peníze, řekl Trump k zmrazeným stovkám milionů
Americký prezident Donald Trump nevyloučil, že bude u podpisu memoranda o porozumění mezi USA a Íránem, které otevře cestu k mírové dohodě. Podpis má být v pátek ve Švýcarsku. Řekl též, že USA...
Duchovního čeká trestní řízení. Viní ho, že znásilňoval a mučil i v arcibiskupství
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou, který údajně po několik let znásilňoval ženy....
Seniorce zasadila osmdesát bodných ran. Soud uložil nezletilé dívce osm let vězení
Vídeňský soud ve středu uložil trest osmi let odnětí svobody 14leté dívce za ubodání 64leté ženy při návštěvě jednoho z hřbitovů v rakouské metropoli. Zasadila jí více než 80 ran nožem, uvedla...
Zahrada, sad, zemědělství s možností výstavby, rozloha 4999 m2, voda, klid, oploceno, obec Žitenice
Žitenice, okres Litoměřice
2 150 000 Kč
Investoři přišli na chuť vesmíru. Do firem pumpují nejvíc peněz za dlouhé roky
Laserová komunikace, satelity či technologie pro pohyb ve vesmíru. Investoři stále více sázejí na firmy působící ve vesmírném průmyslu. Podle společnosti PitchBook vzrostly investice do amerických...
Vidlákův institut si koupil sýpku v polích za miliony, dříve chtěl komunitní centrum
Institut českého venkova bývalého předsedy hnutí Stačilo! Daniela Sterzika alias Vidláka zakoupil na Znojemsku zemědělský pozemek se starou sýpkou a garáží. Sterzik dříve slíbil, že za peníze získané...