Trudeau míří v Kanadě k volebnímu vítězství, ale ztratí absolutní většinu

Podle aktuální projekce televize CBC se bude volební zisk Liberální strany pohybovat výrazně pod hranicí 170 z 338 poslaneckých křesel, které jsou nutné pro zformování většinového kabinetu. Podle aktuálních výsledků kolem 6:30 SEČ by měla Trudeauova strana 156 křesel, zatímco konzervativci 121

V průzkumech veřejného mínění měli premiérovi liberálové jen minimální náskok před konzervativci vedenými Andrewem Scheerem, kteří podle předběžných výsledků voleb nakonec pravděpodobně obsadí s odstupem druhou příčku.

Třetí skončí strana Québecký blok, která se orientuje především na provinční záležitosti a nebývá oslovována jako partner na federální úrovni. Levicová Nová demokratická strana (NDP) syna indických přistěhovalců Jagmeeta Singha zaujme čtvrté místo, nejmenší parlamentní stranou pak budou Zelení.

Předvolební kampaň poznamenala aféra 47letého liberála a příznivce reforem Trudeaua, který se v mládí nechal vyfotografovat se začerněným obličejem na večírku pořádaném na téma arabské noci. Trudeau se rovněž dočkal kritiky za řešení korupční aféry týkající se velké kanadské stavební společnosti SNC Lavalin. Ministryni spravedlnosti údajně nabádal k zastavení soudního stíhání zmíněné québecké firmy, podezřelé z podplácení v Libyi.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF