Novozélanďanka ztroskotala na širém moři. Přežila díky lízátkům a igelitkám

Pětačtyřicetiletá Kushila Steinová se živila jen hrstkou lízátek a pomohly ji také plastové tašky, které použila, aby se alespoň částečně udržela v teple.

Původně Kushila Steinová pomáhala jednomu Britovi, uvedeném v médiích jen křestním jménem Mike, přepravit asi desetimetrovou jachtu z jihu Turecka do Atén. Během této plavby se v pátek rozhodla „protáhnout si nohy“, a tak se ve člunu vypravila na ostrov Folegandros.

