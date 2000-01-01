náhledy
Skutečný význam slovního spojení hlava na hlavě předvádějí obyvatelé čínského města Šen-jang v provincii Liao-ning, kde úřady vyhlásily nejvyšší červený výstražný signál před extrémními vedry. Nesnesitelné tropické teploty vyhnaly tisíce lidí z domovů. Ti doslova zaplavily místní mořský park.
Autor: ČTK
Bazény s umělým vlnobitím praskají ve švech pod návalem davů, které hledají alespoň záchvěv osvěžení, zatímco voda pod barevnými nafukovacími kruhy a těly plavců téměř mizí.
Autor: Profimedia.cz
Zdejší obří bazén se při spuštění umělého vlnobití proměnil v lidské moře, kde se návštěvníci těsně mačkají jeden na druhého.
Autor: ČTK
Vlna veder tak v celém regionu proměnila vodní atrakce v absolutně nejrušnější místa v zemi, kde lidé společně vzdorují rekordním teplotám.
Autor: ČTK