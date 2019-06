Otci zabitého prvňáčka vyhrožují smrtí. Tvrdí, že jeho syn neexistoval

V páteční ráno 14. prosince 2012 vešel ozbrojený Adam Lanza do základní školy Sandy Hook a rozpoutal peklo. Prostřílel si cestu přes zamčené dveře a zabil učitele, kteří se mu postavili do cesty. Pak vpadl do třídy prvňáčků.

Lanza bez váhání zastřelil patnáct dětí, které se krčily za lavicemi a na toaletách. Pak pokračoval do vedlejších dveří, kde zabil dalších pět prvňáčků a jejich učitelku, než před ním stihla zabezpečit dveře. Poté kravou pouť ukončil jednou střelou do hlavy.

Pro Leonarda Poznera, otce šestiletého Noaha, peklo v tu chvíli teprve začalo. Nejenže se jeho syn stal nejmladší obětí masové střelby v americké historii, ale na truchlící rodinu zaútočili internetoví trollové ještě dříve, než stačila Noaha pohřbít.

V Sandy Hook podle konspiračních teoretiků nikdo nestřílel, nikdo nezemřel. Napříč internetem koluje smyšlenka, že masakr na základní škole sehrála tehdejší demokratická vláda USA, aby podpořila zákon o striktnějších pravidlech držení zbraní. Malý Noah podle trollů nezemřel, jeho otec je jen najatým hercem, stejně jako ostatní truchlící rodiče.

Poznera, jako údajného podvodníka a konspirátora, tak už sedm let zaplavuje vlna nenávisti.

Podvodníku, oběsíme tě!

Podíl na popularitě hoaxu, který v USA dosahuje obliby spekulací o vraždě Kennedyho, má zejména Alex Jones, komentátor krajně pravicového konspiračního webu Infowars. Ve vysílání cholerického moderátora, který svým posluchačům vypráví například o přenosu homosexuality na žáby skrze chemikálie ve vodě, se v roce 2015 objevil dokonce i tehejší prezidentský kandidát Donald Trump.

Jones se o Sandy Hook vyjadřoval v průběhu let opakovaně jako o „kompletně falešném, s herci, podle mého názoru vyrobeném“ incidentu. V dubnu 2017 věnoval hoaxu celý segment svojí show, který nazval „Upíři ze Sandy Hook odhaleni“. Za ten už Pozner společně s dalšími pozůstalými podal na Jonese žalobu.

Pozner se totiž, stejně jako ostatní rodiče, po odvysílání pořadu začal obávat o svoji bezpečnost. Znovu. Zástupy lidí, kteří hoaxu o Sandy Hook věří, Poznerovi totiž i sedm let po tragédii vyhrožují smrtí nebo ublížením na zdraví. Nejdřív jen online, výhružné vzkazy však během let začaly chodit i k němu domů. Lidé mu volají a nechávají mu nenávistné vzkazy na záznamníku.

„Oběsíme tě!“, „Najdeme si tě a ukážeme ti spravedlnost!“, citoval Pozner některé vzkazy pro The Times. Kvůli obavám o bezpečnost se s celou rodinou přestěhoval už sedmkrát, svoji identitu před okolím roky skrývá. Jeho nová adresa se však vždy za nějaký čas objeví na internetu.

Vítězství nad knihou lží

Přestože je jeho život neustále naruby, Pozner nepřestává proti popíračům smrti svého syna bojovat. A toto úterý zaznamenal velké vítězství. Soud totiž rozhodl v jeho prospěch a přikázal nakladatelství Moon Rock Books, aby stáhlo z prodeje knihu s titulem „V Sandy Hook nikdo nezemřel“.

Na 455 stranách v ní autoři James Fetzer a Mike Palecek tvrdí, že incident v Sandy Hook bylo ve skutečnosti cvičení Federální agentury pro krizové řízení, které úřady využily pro politické účely. Hoax podpírají různými výmysly. Tvrdí třeba, že škola byla v době incidentu již dvacet let zavřená. Pozner podle knihy zfalšoval úmrtní list a jeho syn Noah buď stále žije, nebo nikdy neexistoval.

„Je to velké vítězství pro mě, moji rodinu, a také pro všechny přeživší a pozůstalé nešťastných událostí s větším počtem obětí, na které tito lidé útočí,“ uvedl v úterním rozhovoru pro The New York Times Pozner, který boj proti dezinformacím vede na více frontách.

Coby dřívější pracovník v IT Pozner založil advokační skupinu HONR, která pomáhá vyvíjet nátlak na sítě jako YouTube nebo Facebook, aby odstraňovaly příspěvky šířící hoaxy o obětech tragédií. Z YouTube se mu podařilo smazat i mnohá videa Alexe Jonese. Teď Poznera s konspiračním moderátorem čeká ještě soud.

Případ se teď nevyvíjí úplně standardně. Jones velmi rychle přiznal, že střelba v Sandy Hook byla skutečná, šíření hoaxu o vládním spiknutí nicméně považuje za své ústavní právo a žalující rodiče označil za „agenty Demokratické strany“. Toto pondělí navíc žalobci oznámili, že jim Jones mezi soubory k případu zaslal dětskou pornografii, píše The Guardian. Komentátor to označil za pokus o očernění.