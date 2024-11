Tři Češi vykradli v Rakousku směnárnu a klenotnictví, lup zřejmě utráceli za drogy

Za hlavního pachatele označuje policie 20letého muže, který je v německém vězení. Loni v září s plynovou pistolí přepadl klenotnictví v Haugsdorfu, kde ukradl peníze a šperky. Ve stejný den přepadl směnárnu ve Vídni. Její zaměstnanec ale spustil alarm a ukryl se, takže Čech neuspěl.

Muže později zadržela německá policie při loupeži klenotnictví ve Freibergu. Soud ho v Německu poslal na několik let do vězení. Za své komplice označil dva krajany ve věku 32 a 38 let, kteří na loupeže poskytovali vybavení a řídili úniková auta.

Policie uvedla, že trojice pochází z drogové scény, svou kořist tak zřejmě utrácela za narkotika.