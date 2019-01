Muž z Trinidadu odvezl syny k IS. Matce pomohl i Waters z Pink Floyd

„Manžel mi řekl, že jedou k babičce. Druhý den za mnou přišla sestra a řekla mi, že odcestoval do Sýrie. Téměř okamžitě jsem ucítila jistou prázdnotu a propadla v pláč,“ popisuje žena z karibské Republiky Trinidad a Tobago chvíli, kdy se dozvěděla, že své děti už nejspíš neuvidí.

Mahmúdovi a Ajúbovi Ferrreirovým bylo sedm a tři roky, když je jejich otec odvezl na Blízký východ. Pobyt mezi teroristy z Islámského státu chlapce podle britského deníku The Guardian, který jejich osud sledoval, traumatizoval natolik, že už si nepamatovali ani jméno své matky.

Jediné, co jim ji udržovalo v paměti, bylo pár vybledlých fotografií, díky kterým se novinářům později podařilo ženu v Trinidadu vypátrat.

Nešťastná matka na své děti myslela neúnavně každý den. „Často jsem celé dny nejedla a říkala si: ‚Pokud oni nejedí, proč bych měla já?‘“ říká s tím, že až se syny na klíně se poprvé za celé čtyři roky opravdu vyspala.

S hochy se znovu shledala v pondělí ve městě Kámišlí na severovýchodě Sýrie, kde se o ně dosud starali Kurdové ze Syrských demokratických sil (SDF). Našli je na kraji cesty poté, co je opustila jejich belgická nevlastní matka. Původně s ní měli z dobývané metropole islamistů Rakky odjet do bezpečnějšího Turecka.

Právě kvůli sousedovi na severu jim však hrozilo další nebezpečí. Turecká vláda totiž pod vedením prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana čeká na chvíli, kdy kurdskou část Sýrie opustí poslední americký voják, a ona tam bude moci spustit ještě větší výboje než dosud. Začala proto záchranná akce, která měla opuštěné chlapce dostat domů k matce.

Ta se podařila díky pomoci neziskové organizace Reprieve a lidskoprávních právníků, ale i hudebníka Rogera Waterse, který Perkins-Ferreirovou odvezl z Karibiku do Sýrie a podle francouzské stanice Europe 1 se postaral o veškeré výdaje na akci.

V Iráku chlapci museli podstoupit důkladnou kontrolu, během které se prokázalo, že byli do Sýrie odvlečeni proti své vůli a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. V bezpečí Irbílu je pak dojatý Waters údajně objal a ubytoval v jednom z místních hotelů. Společně pak jeho soukromým tryskáčem odletěli do Švýcarska. V úterý se Perkins-Ferreirová s Mahmúdem i Ajúbem vydala do Londýna, kde chlapci dostanou psychologickou pomoc.

Zatímco jejich otec, který se podle tureckého serveru Gazeteduvar jmenoval Abebe Oboi Ferreira, pravděpodobně zemřel, jeho druhou manželku nyní drží Kurdové v jednom z táborů.

Šťastnému konci příběhu z Trinidadu pomohl i muzikant Waters:

Pro trinidadskou rodinu tak příběh dopadl dobře. Dětí, jako jsou chlapci Ferreirovi, je však v péči syrských Kurdů více než dvanáct set. Mnohé z nich se narodily do Islámského státu, kde časem osiřely, a země jejich rodičů se je nyní zdráhají přijmout zpět.

Bojovat za Islámský stát odcházeli do Sýrie a Iráku lidé z celého světa. Občané malého a Blízkému východu více než vzdáleného Trinidadu byli přitom jedni z nejaktivnějších. Podle loňské zprávy deníku The Guardian se myšlenka chalífátu zalíbila více než stovce z nich. V mnohem větší Kanadě nebo Spojených státech to bylo méně než tři sta bojovníků.