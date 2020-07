Asi jsem udělal chybu. Muž se nakazil na covidové párty, virus měl za hoax

„Tento týden jsem slyšela příběh, ze kterého mi puká srdce. V Nemocnici metodistů jsme se starali o třicetiletého pacienta, který řekl zdravotní sestře, že se zúčastnil jedné covidové party,“ vypráví na Youtube primářka Jane Applebyová z nemocnice v texaském San Antoniu.

Myšlenkou takového večírku je přijít k někomu, komu diagnostikovali koronavirus, a zjistit, „jestli je ten virus skutečný a jestli se někdo nakazí“, popisuje lékařka party, které se v posledních měsících konají nejen ve Spojených státech.

„Těsně před tím, než tento pacient zemřel, podíval se na sestru a řekl: ‚Myslím, že jsem udělal chybu. Myslel jsem si, že je to hoax, ale není,‘“ odhaluje Applebyová poslední slova nakaženého, jehož identitu lékařka ani média nezveřejnila.

Říká, že toto je konkrétní případ úmrtí, kterému se dalo vyhnout. „Neumím si představit, jakou ztrátu pacientova rodina utrpěla,“ dodává primářka. Podle stanice ABC také poznamenala, že příběh nezveřejnila proto, aby občany vyděsila, ale aby pochopili, že koronavirem se může nakazit opravdu každý.

Varovala, že virus „nikoho nediskriminuje“, a vyzvala, aby lidé nosili roušky, myli si ruce a co nejvíce se zdržovali doma. Jen v její nemocnici přibývá nakažených dvacátníků a třicátníků, uvedla. A zatímco některé mohou brzy propustit domů, jiní vážně onemocní.

V Texasu dosud podle deníku The New York Times zaznamenali přes 258 tisíc případů nákazy a více než 3 200 úmrtí v souvislosti s covidem-19. A čísla dál strmě stoupají. Jen v neděli tam přibylo dalších osm tisíc případů, píše The Guardian. V celých Spojených státech pak v pátek evidovali rekordních 68 tisíc nových případů za den.