Šéf policie San Diega Scott Wahl později na tiskové konferenci uvedl, že případ je pokládán za zločin z nenávisti.
Zpravodajský web stanice CNN s odkazem na úřady uvedl, že mezi oběťmi je člen ostrahy a že dva podezřelí byli nalezeni mrtví v autě nedaleko mešity a že zřejmě spáchali sebevraždu střelnou zbraní.
Islámské centrum je podle svých webových stránek největší mešitou v okrese San Diego. Součástí areálu je škola Al Rashid, která podle webu nabízí kurzy arabštiny, islámských studií a koránu. Podle leteckých záběrů bylo více než deset dětí vyvedeno z parkoviště areálu, kde jsou nyní desítky policejních vozidel.
Kancelář guvernéra Gavina Newsoma uvedla, že byl informován o situaci. „Jsme vděční záchranářům na místě, kteří pracují na ochraně obyvatel, a vyzýváme všechny, aby se řídili pokyny místních úřadů,“ uvedla na sociální síti X.