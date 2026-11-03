Skupinu podle australské veřejnoprávní stanice ABC zachránili místní obyvatelé u ostrova Fanning (Tabuaeran). Moře je zaneslo zhruba 5400 kilometrů východně od Mikronésie, kde je zastihla bouře při plavbě mezi ostrovy Murilo a Ruo, která měla trvat hodinu.
Zdravotní sestra Paukin Tororová uvedla, že všech pět zachráněných bylo silně dehydratovaných a podvyživených. Dostali nitrožilní infuzi a jejich stav se začal zlepšovat. „Dokážou se usmát a dávají najevo, že chtějí jíst,“ řekla.
Člun s devíti lidmi na palubě byl nahlášen jako pohřešovaný, když se 30. července nevrátil na ostrov Ruo v Mikronésii. Následovalo desetidenní pátrání na ploše 85 700 kilometrů čtverečních, po plavidle se ale nenašla žádná stopa.
„Je to neuvěřitelná a skvělá zpráva, že těchto pět lidí bylo nalezeno a dostává se jim péče,“ uvedla americká pobřežní stráž na Guamu. „Hluboce soucítíme s rodinami a přáteli těch, kteří s nimi nedorazili,“ dodala.
Na otázku agentury AP, co se stalo se čtyřmi pohřešovanými, pobřežní stráž bezprostředně neodpověděla. Známo dosud není ani to, jak se trosečníci tak dlouho udrželi naživu.
Počátek plavby (modře), místo nalezení (červeně)
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