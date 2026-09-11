Aktivisty už soud letos na základě Pekingem prosazeného zákona o národní bezpečnosti shledal vinnými z podněcování ke svržení čínského režimu.
Jednačtyřicetiletá Chow Hang-tung a 69letý Lee Cheuk-yan, kteří trvali na své nevině, dostali sedm let a tři měsíce, respektive sedm let za mřížemi. Čtyřiasedmdesátiletý Albert Ho, který před soudem přiznal vinu, dostal nižší trest pěti let a dvou měsíců.
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Krvavý Tchien-an-men. Příběhy naděje a zklamání z náměstí Nebeského klidu
Všichni tři byli obviněni v srpnu 2021 a celé roky byli drženi ve vazbě. Jejich Sdružení pro podporu vlasteneckých demokratických hnutí v Číně organizovalo akce, jimiž si lidé v Hongkongu každý rok připomínají události z Pekingu 1989; vzpomínek se účastnily statisíce lidí.
Sdružení se muselo v roce 2021 po 32 letech existence na základě bezpečnostního zákona rozpustit, stejně jako jiné občanské organizace. Přijetí Pekingem prosazeného zákona o národní bezpečnosti provázely v roce 2020 hromadné protesty a norma vyvolala i kritiku ze zahraničí. Peking tvrdí, že zákon je nezbytný k udržení stability.
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Masakr studentů na Tchien-an-men. Byl oprávněný, říká čínský ministr obrany
Masakrem na náměstí Tchien-an-men vyvrcholily protesty, které v Číně vypukly na jaře 1989 po smrti reformního komunistického představitele Chua Jao-panga. V Pekingu a v dalších čínských městech se tehdy shromáždily desetitisíce studentů a dalších obyvatel, kteří žádali demokratické reformy, větší svobodu projevu a boj proti korupci.
V noci na 4. června 1989 zasáhla proti protestujícím na náměstí Tchien-an-men armáda, která demonstrace násilně potlačila. Přesný počet obětí zůstává neznámý, protože čínské vedení údaje nikdy nezveřejnilo. Odhady se pohybují od několika stovek po více než tisíc mrtvých.
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3. června 2019