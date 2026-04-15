Závěr vyšetřování útoku v Southportu, který se odehrál 29. července 2024, kde vedle tří ubodaných dívek bylo i dalších deset lidí vážně zraněno, přinesl podle stanice BBC zdrcující závěry o“katastrofálním selhání“, nezájmu a alibismu těch, kdo mohli vraždám zabránit.
Útočník Axel Rudakubana, tehdy sedmnáctiletý syn rwandských rodičů, napadl dívky v budově taneční školy na slavnosti inspirované zpěvačkou Taylor Swift. Vzhledem k jeho mládí tehdy nebyly zveřejněny detaily o pachateli. Krajní pravice ho označila za „azylanta“, což strážci korektnosti opravovali s tím, že se narodil už v Británii.
Doma hromadil zbraně i jedovatý ricin. V počítači, před kterým trávil dlouhé hodiny, měl manuály teroristů z al-Káidy. Rodiče, kteří o zbraních věděli, nic nehlásili.