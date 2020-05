Kawasakiho nemoc. Jak zákeřně koronavirus zřejmě může za úmrtí dětí v USA

20:30 , aktualizováno 20:30

Tři děti zemřely v těchto dnech ve státě New York na možnou komplikaci způsobenou koronavirem, při níž oběti měly oteklé krevní cévy a srdeční problémy. V sobotu o tom informoval tamější guvernér Andrew Cuomo s tím, že „to je to poslední“, co Newyorčané v rámci boje proti epidemii potřebovali.