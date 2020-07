Amerika se rozloučila s kongresmanem Lewisem. Dorazili i tři exprezidenti

John Lewis zemřel na rakovinu 17. července ve věku 80 let.

Barack Obama označil Lewise za muže „nezlomného odhodlání“, George W. Bush řekl, že zesnulý kongresman trval na tom, že odpovědí na nenávist musí být láska a naděje, a Bill Clinton prohlásil, že Lewisova mise pro něj byla důležitější než osobní ambice.



„Přišel jsem dnes, protože stejně jako mnoho Američanů dlužím velký vděk Johnu Lewisovi za jeho průbojnou vizi svobody,“ uvedl Obama. „Lewis byl mužem čiré radosti a nezlomného odhodlání,“ dodal.



Exprezident Bush mladší uvedl, že Lewis „vždy věřil v kázání evangelia slovem i skutkem a trval na tom, že na nenávist a strach je třeba odpovědět láskou a nadějí,“



Na pohřbu památku kongresmana uctili také exprezident Clinton a demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Ta poznamenala, že když bylo Lewisovo tělo tento týden v rakvi vystaveno v Kapitolu, objevila se na obloze dvojitá duha, kterou vzkazoval, že je v nebi. „Vždy jsme věděli, že pracoval na straně andělů, a nyní je s nimi,“ řekla.

Lev občanskoprávního hnutí

Agentura AP zesnulého politika označila za „lva občanskoprávního hnutí“ a připomněla, že v roce 1965 Lewise, který ve svých 25 letech kráčel v čele jednoho z protirasistických pochodů v Alabamě, pořádkové složky málem ubily k smrti.

Televizní záběry tehdejší policejní brutality pomohly odhalit veřejnosti rasový útlak na americkém jihu a přispěly k rozšíření odporu proti rasové segregaci. Lewis byl průkopníkem občanského hnutí a agentura AFP připomněla jeho blízkou spolupráci s nejznámějším bojovníkem za práva černochů Martinem Lutherem Kingem.

Jako jeden ze zakladatelů studentského aktivistického sdružení SNCC pomáhal v roce 1963 uspořádat „Pochod na Washington“, při kterém King pronesl památný projev obsahující slova: „I have a dream“ (mám sen).



Členem Kongresu byl Lewis déle než 33 let. Poprvé byl zvolen v roce 1986, kdy ve svém volebním obvodu získal tři čtvrtiny hlasů, zatímco čtvrtina připadla jeho republikánskému soupeři. V pozdějších volbách dvakrát získal více než 99 procent hlasů a pětkrát 100 procent, naposledy při posledním zvolení v roce 2018.

V lednu 2017 se rozhodl bojkotovat inauguraci nového prezidenta Donalda Trumpa, který podle kongresmanových slov není „zákonnou hlavou státu“, neboť mu ke zvolení dopomohli hackerskými útoky Rusové. K Lewisovu gestu se připojily více než dvě desítky členů Kongresu USA z řad demokratů. Trump nicméně nad Lewisovou smrtí vyjádřil lítost.

„Dostávejte se do dobrých problémů, potřebných problémů, a pomožte vykoupit duši Ameriky“ John Lewis zesnulý americký politik

Před kostelem přenos pohřbu sledovaly na velkém plátně stovky lidí. Někteří zpívali hymnu amerického hnutí za občanská práva We Shall Overcome.



Krátce před svou smrtí Lewis napsal esej pro The New York Times a požádal o jeho zveřejnění v den pohřbu. Lewis v eseji vzpomínal na učení Kinga. „Říkal, že všichni neseme spoluvinu, když tolerujeme nespravedlnost,“ napsal Lewis.

„Říkal, že každý máme morální povinnost vstát a promluvit... Ačkoli tu s vámi nemohu být, vyzývám vás, abyste odpověděli na nejvyšší volání vašeho srdce a postavili se za to, v co opravdu věříte. Celý svůj život jsem dělal vše, co jsem mohl, abych ukázal, že cesta míru, lásky a nenásilí je tou nejlepší,“ uvedl.

Exprezident Clinton na pohřbu o eseji prohlásil: „Je symbolické, že v den svého pohřbu nás opustil s výzvou k pochodu.“