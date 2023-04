Ponorkou Thresher provázela smůla. Osudným se jí před 60 lety stal test

Thresher, jehož zbytky nyní spočívají v dvouapůlkilometrové hloubce v severním Atlantiku, provázely potíže prakticky od té doby, co byl v srpnu 1961 po více než třech letech stavby zařazen do služby v americkém námořnictvu.

První ponorka své třídy se rodila ve spěchu v obavách ze sovětského nebezpečí a konstruktéři při jejím navrhování použili řadu nových nápadů. Tichý pohonný systém a díky jadernému reaktoru velká vytrvalost pod vodou měly v případě potřeby umožnit nenápadně zaútočit na nepřátelská plavidla.

Plavidlo, které spatřilo světlo světa v loděnicích v Portsmouthu ve státě Maine, totiž na palubě neneslo balistické střely s jadernou hlavicí, ale patřilo mezi útočné ponorky a vybavené bylo čtyřmi torpédomety u přídě.

Thresher mohl pod vodou plout nebývale vysokou rychlostí až 33 uzlů (zhruba 60 kilometrů v hodině) a ponořit se mohl až do hloubky 400 metrů. To aspoň předpokládali jeho tvůrci, kteří při jeho stavbě mimo jiné použili nový pevnější druh oceli, která měl ponorce pomoci vydržet enormní tlaky v hloubi oceánu.

Potíže už od začátku

Od počátku služby ale Thresher provázely smůla a potíže. Už v listopadu 1961 se ponorce během zkušební plavby u San Juanu v Portoriku zastavil reaktor. Veškerou energii musel zajišťovat dieselový generátor, který to však nevydržel. Tak se ponorka ocitla bez energie a bez větrání. Posádka tedy musela být evakuována, protože uvnitř se teplota vyšplhala do nesnesitelné výše.

V březnu 1962 se měla ponorka na Floridě podrobit dalšímu ze série testů, ale při vlečení do přístavu Port Canaveral najel na trup ponorky vlečný remorkér a poškodil jednu z jejích balastních nádrží. Thresher tak putoval na opravu, do služby se vrátil v březnu 1963.

Jaderná ponorka Tresher.

Na testovací plavbu se vydal v doprovodu lodě Skylark se 9. dubna 1963 vydala na testovací plavbu, při níž měla absolvovat i ponory do maximální hloubky. Na palubě bylo 112 námořníků a 17 civilních odborníků.

Hned první den plavby posádka absolvovala úspěšný ponor a vynoření, po kterém opět zamířila pod hladinu, tentokrát zhruba 200 metrů hluboko, kde strávila celou noc. V půl sedmé ráno 10. dubna začala druhá fáze testů, během které měl Thresher po spirále po 30metrových „krocích“ klesat do maximální hloubky.

Těsně před čtvrt na deset posádka Skylarku slyšela podvodním telefonem poslední zprávu, která ovšem nevěstila nic dobrého. „Drobné potíže, máme pozitivní náklon, pokoušíme se profouknout (balastní nádrže),“ ozvalo se krátce předtím, než v 9:17 následovala ještě jedna nesrozumitelná depeše.

Operátoři sonaru na Skylarku ještě uslyšeli jakési zvuky „proudícího vzduchu“, ale ponorka už mlčela. Prakticky okamžitě se rozběhla záchranná akce, která se ale brzy změnila už jen v pátrání po troskách a příčině neštěstí.

Zbytky ponorky, rozeseté na 13 hektarech mořského dna, se podařilo objevit a natočit v červnu 1963 díky batyskafu Trieste oceánografa Roberta Ballarda, který oficiálně vznikl pro mírový průzkum oceánu, většina peněz ale pocházela od amerického námořnictva, které mělo pro takový hlubokomořský prostředek také využití. O rok později pak na místo neštěstí zamířila námořnictvem nově pořízená loď Mizar, která měla na palubě vylepšený batyskaf Trieste II, který nejen opět nalezl trosky Thresheru, ale malou část také vyzvedl ze dna.

Nejhorší mírová katastrofa ponorky

Vyšetřovatelé na základě záznamů komunikace a zkoumání trosek i konstrukce ponorky přišlo s pravděpodobným scénářem havárie. Na začátku bylo porušené potrubí přivádějící slanou vodu, které bylo spojované letováním pomocí stříbra a nikoli běžnějším svářením. Podobné potíže se už vyskytly před katastrofou Thresheru, nebyly ale považované za závažné riziko. Voda, která z potrubí stříkala pod vysokým tlakem, nejspíš zkratovala některý z mnoha elektrických obvodů, což vedlo k zastavení reaktoru a ponorka se ocitla bez zdroje energie a pohonu.

Uvést reaktor znovu do chodu trvalo asi tři čtvrtě hodiny, na což posádka neměla čas. Proto se podle všech indicií pokusila naplnit balastní nádrže stlačeným vzduchem, což mělo ponorku vynést na hladinu, jelikož nemohla použít vlastní pohon. To se ale nepodařilo, pravděpodobně proto, že zmrzly trubky vhánějící vzduch do nádrží. Obvykle se totiž voda z nádrží vyprazdňovala pomalu a až těsně pod hladinou, kam se ponorka dostala pomocí hloubkových kormidel a kde panovaly příznivější podmínky.

Thresher, neschopný pohybu ani vynoření poté začal klesat do hlubin Atlantiku, a když tlak vody překročil všechny meze jeho konstrukce, rozpadl se a jeho zbytky klesly na dno, 2560 metrů pod hladinu oceánu.

Smrt 129 mužů na palubě je dodnes nejhorší mírovou katastrofou ponorky v dějinách, na druhém místě je potopení ruského Kursku v srpnu 2000 se 118 oběťmi. Dokonce 130 námořníků pak zemřelo po srážce obří francouzské dieselelektrické křižníkové ponorky Surcouf s nákladní lodí v Karibiku v únoru 1942.