Zloději paralyzovali MHD v Trenčíně, z autobusů ukradli katalyzátory

Autor: ,
  10:26
Krádež katalyzátorů z autobusů vyřadila z provozu část vozidel městské hromadné dopravy ve slovenském Trenčíně. Podle policie zloději ukradli součástky z autobusů na parkovišti vozidel MHD. Případ převzal vyšetřovatel odboru kriminální policie.

Autobus MHD v Trenčíně (8. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Město Trenčín napsalo, že nepojízdných je 16 autobusů. Na problém s autobusy přišel dopravce časně ráno, kdy vozidla měla vyjíždět z depa na své trasy. Kvůli incidentu na linkách MHD ve městě vynechávají spoje a podle radnice je pravděpodobné, že část z nich nebude jezdit ani v příštích dnech.

MHD v Trenčíně zajišťuje francouzská skupina Transdev. Smlouvu s městem podepsala v roce 2022 prostřednictvím svých dceřiných firem, a to ostravské firmy Transdev Morava a slovenské společnosti TD Transport.

Slovenská policie v uplynulých letech opakovaně informovala o krádežích katalyzátorů ze zaparkovaných vozidel. Zloději tyto součástky často kradli z osobních aut odstavených na sídlištích.

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

29. září 2025  9:52,  aktualizováno  10:29

29. září 2025  10:26

