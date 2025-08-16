Zelenskyj chce trvalý mír, ne pauzu mezi invazemi. Trump mluví o obdobě článku 5

Autor: ,
  14:01
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu po telefonátu s evropskými lídry uvedl, že Ukrajina potřebuje skutečný, trvalý mír, a ne další přestávku mezi ruskými invazemi. Americký prezident Donald Trump mezitím jednal s evropskými lídry o možných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu podobných aliančnímu článku 5, ale bez členství Ukrajiny v NATO.
Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)

Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Volodymyr Zelenskyj (13. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...
Americký prezident Donald Trump s prezidentem Vladimirem Putinem zahájili...
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...
53 fotografií

„Bezpečnost musí být zaručena spolehlivě a dlouhodobě se zapojením jak Evropy, tak Spojených států,“ uvedl Zelenskyj na X po telefonátu s evropskými lídry.

„Zabíjení musí co nejdříve skončit, palba musí ustat na bojišti i na obloze, stejně jako proti naší přístavní infrastruktuře. Všichni ukrajinští váleční zajatci a civilisté musí být propuštěni a děti unesené Ruskem musejí být vráceny. Tisíce našich lidí zůstávají v zajetí – všichni se musí vrátit domů. Na Rusko je nutné vyvíjet tlak, dokud bude agrese a okupace pokračovat,“ dodal ukrajinský prezident.

Výsledek summitu? Putin může několik dalších týdnů tlačit na frontě, míní analytik

„V rozhovoru s prezidentem Trumpem jsem řekl, že sankce by měly být zpřísněny, pokud se neuskuteční třístranné jednání nebo pokud se Rusko pokusí vyhnout čestnému ukončení války,“ uvedl dále Zelenskyj. Nelze podle něj jednat o Ukrajině, včetně jejího území, bez Ukrajiny.

Zelenskyj se v pondělí setká s Trumpem ve Washingtonu, aby s ním projednal výsledky pátečního jednání amerického prezidenta s Putinem.

Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump

Kdo poskytne záruky podobné článku 5?

Podle dvou zdrojů agentury Reuters se na jednání mezi evropskými lídry a Trumpem diskutovalo také o možných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu mimo rámec NATO, avšak podobných článku 5 Severoatlantické aliance.

Podle jednoho ze zdrojů, který si kvůli citlivosti záležitosti přál zůstat v anonymitě, si evropští lídři chtěli ujasnit, jakou podobu by role USA měla, ale uvedli, že k tomu zatím nebyly žádné podrobnosti.

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Kyjev usiluje o vstup do NATO, podle něj by se jednalo o nejlepší garance pro bezpečnost země, kterou Rusko před více než třemi lety v plném rozsahu vojensky napadlo. Členství Ukrajiny ale nemá podporu všech 32 členů Aliance a rezolutně ho odmítá také Moskva. Článek 5 považuje jakýkoliv útok vedený na jednoho člena aliance za útok na všechny.

Starmer: Důležitý krok při odrazování Putina

Britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu uvedli, že vítají ochotu Spojených států přispět k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu jako součásti budoucí mírové dohody. Podle Starmera jde o důležitý posun, Macron varoval před sklonem Ruska nedodržovat vlastní závazky.

„Je to důležitý pokrok, který bude mít zásadní význam při odrazování Putina,“ uvedl Starmer s odkazem na údajnou americkou ochotu poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky.

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Macron v prohlášení na X uvedl, že trvalý mír musejí doprovázet „neochvějné bezpečnostní záruky“ Ukrajině. „V tomto ohledu vítám připravenost Spojených států přispět. Budeme na tom pracovat společně s nimi i se všemi našimi partnery z ‚koalice ochotných‘,“ napsal Macron.

Při vytváření mírové dohody bude podle něj zásadní „poučit se ze zkušeností posledních 30 let, zejména z dobře známého sklonu Ruska nedodržovat své vlastní závazky“, dodal.

Trump ve svých vyjádřeních po dnešním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry výslovně nepotvrdil, že se USA budou na bezpečnostních garancích pro Ukrajinu podílet. Řekl pouze, že se v této otázce s Putinem „v zásadě shodli“. Trump dosud americkou účast na garancích odmítal.

Zelenskyj uvedl, že předmětem dnešní diskuse byly také „pozitivní signály“ ze strany USA ohledně jejich podílu na zajištění bezpečnosti Ukrajině.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Zelenskyj chce trvalý mír, ne pauzu mezi invazemi. Trump mluví o obdobě článku 5

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu po telefonátu s evropskými lídry uvedl, že Ukrajina potřebuje skutečný, trvalý mír, a ne další přestávku mezi ruskými invazemi. Americký prezident...

16. srpna 2025  14:01

Výsledek summitu? Putin může několik dalších týdnů tlačit na frontě, míní analytik

Premium

Ruský prezident Vladimir Putin si odnáší ze summitu na Aljašce vítězství na body, neprohrál ale ani americký prezident Donald Trump. Setkání ukázalo, že už více naslouchá Ukrajině a Evropě. Ta sama...

16. srpna 2025  13:22

Lidé si neuvědomují, že výroba snubního prstenu vyžaduje čas, líčí šperkařka

K umění tíhla už odmala. Veronika Watzková milovala řemeslo, kresbu a modelování. Nakonec svému kreativnímu duchu dala volnou ruku a dnes se věnuje sochařství, šperkařství a scénografii v Brně i...

16. srpna 2025  13:15

Teď musí vztahy s Ruskem urovnat i EU, řekl Fico. Orbán: Svět je nyní bezpečnější

Vládní politici na Slovensku a také prezident Peter Pellegrini ocenili schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským kolegou Vladimirem Putinem. Naopak, podle exministra zahraničí Ivana...

16. srpna 2025  13:11

Ve volbách do sněmovny kandidují lídři, které Středočeši znají z komunálek

O pět více než před čtyřmi lety, celkem tedy 23. Takový je součet politických stran a hnutí, které se na středočeském krajském úřadě nominovaly pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny...

16. srpna 2025

Neuměl plavat. Teď chce pokořit kanál La Manche pro sebe i nemocnou Amálku

Jako dítě se Marek Protiva vyhýbal bazénům, do dvaceti let neuměl plavat. Pak objevil kouzlo přírodních vod. Poslední dva roky trénoval ve Vltavě i v zimě, aby si splnil sen: přeplavat kanál La...

16. srpna 2025  12:42

Jihozápad Čech zasáhly silné bouře, budou postupovat přes Vysočinu na Moravu

V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky. Na Karlovarsku pak kvůli silnému větru spadl strom na koleje lokálky mezi Štědrou a Žluticemi. Dále budou bouřky postupovat na Vysočinu a do...

16. srpna 2025  11:47,  aktualizováno  12:01

Americký bourbon bojuje o přežití, Trumpova cla ho posílají ke dnu

Kentucký bourbon zažívá další vlnu krize. Nápoj, jenž nastoupil cestu ke slávě v minulém století po velké hospodářské krizi, nyní pohřbívají cla amerického prezidenta Donalda Trumpa. Lihovary začaly...

16. srpna 2025

Vřelé vítání vraha, stejné žvásty a imperiální choutky. Čeští politici o Aljašce

Výsledky pátečního setkání prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podle premiéra Petra Fialy (ODS) potvrdily, že Spojené státy a jejich spojenci hledají cesty k míru na...

16. srpna 2025  7:36,  aktualizováno  11:28

Zastavte rozšíření Dukovan, žádá dolnorakouská hejtmanka Evropskou komisi

Hejtmanka rakouské spolkové země Dolní Rakousy Johanna Miklová-Leitnerová se v dopise obrátila na Evropskou komisi s cílem zastavit chystané rozšíření české jaderné elektrárny Dukovany. Stavbu má za...

16. srpna 2025  11:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

16. srpna 2025  11:10

Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s Donaldem Trumpem uvedl, že v pondělí přiletí do USA. Jednat bude o summitu na Aljašce a příměří na Ukrajině. Podpořil Trumpův návrh na...

16. srpna 2025  9:43,  aktualizováno  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.