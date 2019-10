První černoch podstoupil transplantaci obličeje. Operoval ho český lékař

Byl rok 2013 a Robert Chelsea seděl u krajnice ve svém přehřátém autě. O chvíli později do jeho vozu narazil opilý řidič a auto vzplálo. Robert vyvázl, ale s popáleninami na více než 60 procentech svého těla a obličeje.

Půl roku strávil v kómatu, v nemocnici pobyl další rok a půl. Podstoupil více než třicet operací. Stále mu však chyběly rty, část nosu a levé ucho.

Ze začátku si Chelsea nebyl jistý, zda je chce nahradit. Kromě toho, že je zákrok velmi náročný, pacienti po transplantaci orgánů musí po zbytek života užívat imunosupresiva, aby tělo neodmítlo dárcovské orgány.

„Přestože se poměrně dobře zadaptoval na svou deformovanou tvář a osvojil si různé způsoby, jak přijímat potravu, chtěl vypadat lépe. Chtěl být schopen políbit znovu svou dceru, normálně jíst,“ přiblížil Pomahač stav pacienta pro iDNES.cz (celý rozhovor o zákroku si můžete přečíst v neděli). Po konzultaci s Pomahačem a sérii vyšetření byl Chelsea v roce 2018 zařazen na seznam čekatelů na transplantaci obličeje.



Škála od 1 do 18

Na dárce však Robert čekal déle, než ostatní pacienti. „Z čistě chirurgického hlediska zákrok tak unikátní nebyl. Co nás překvapilo, byla rozmanitost barvy pleti a problémy s tím spojené při hledáni dárce,“ řekl Pomahač.

Prvního dárce totiž lékaři našli už v květnu 2018. Kůže však byla výrazně světlejší, než Chelseaova. Byla dokonce tak světlá, že Chelsea podle The Time nedokázal snést pomyšlení, že by se stal „úplně jinak vypadajícím člověkem“. Dárce proto odmítl a čekal dále, zatímco se odborníci snažili najít podobný tón pleti.

K diskuzím o dárcích pak Chelsea s Pomahačem užívali škálu od 1 do 18. Nejsvětlejší odstín byl jedna, Chelsea měl barvu pleti v odstínu 15 až 16. Po dalších neúspěších nakonec odborníci upustili od částečné transplantace, kterou plánovali původně a rozhodli se, že Chelseamu transplantují celý obličej. I drobná odlišnost v barvě pleti by totiž při částečné transplantaci byla vidět. „Proto jsme se rozhodli, že pacientovi nabídneme transplantaci obličeje celého, s čímž on souhlasil,“ vysvětlil Pomahač.

V červenci pak tým 45 odborníků vedený Pomahačem transplantoval Chelseamu obličej. Operace trvala šestnáct hodin.

Uzdravuje se překvapivě rychle

„Bože požehnej dárci a jeho rodině, kteří se rozhodli, že mi dají tento vzácný dar a druhou šanci,” reagoval Chelsea v prohlášení nemocnice. „Slova nedokážou popsat, jak se cítím. Jsem ohromený vděkem a cítím jako požehnání, že jsem dostal tak úžasný dar,” dodal.

Chelsea se tak stal prvním černochem s celoobličejovou transplantací. Jiný Afroameričan podstoupil částečnou transplantaci obličeje v roce 2007. Jednalo se už o devátou celoobličejovou transplantaci, kterou lékaři z bostonské Brigham and Women’s Hospital provedli.

Na celém světě chirurgové provedli necelých padesát transplantací celého obličeje. Podle magazínu The Time jsou transplantace u černochů obecně vzácnější než u bělochů především proto, že je méně dárců. Podle dat magazínu například v roce 2015 jen 17 procent černochů dárce našlo, zatímco u bělochů jich byla téměř třetina.

Během deseti dní po operaci dokázal Chelsea sám jíst, mluvit i dýchat. „Přestože je Robert ve svých 68 letech nejstarším pacientem s obličejovou transplantací, postupuje vpřed a uzdravuje se překvapivě rychle,“ dodal Pomahač.