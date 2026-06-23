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Transgender ve skotských vězeních končí. Opět to je podle orgánu mezi nohama

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  19:39
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Ve Skotsku bylo dosud běžnou praxí umisťovat transgender vězně do věznic na základě jejich zvoleného pohlaví. To v pátek zarazila soudkyně Lady Rossová, která rozhodla, že pokyny Skotské vězeňské služby (SPS) jsou protiprávní. Tamní vláda se rozhodla proti verdiktu neodvolávat. V zemi tak začal přesun vězňů na základě jejich biologického pohlaví.

Rossová rozhodnutí odůvodnila tím, že postupy SPS nejsou v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu o definici ženy v Zákoně o rovnosti. Skotský premiér John Swinney podle serveru BBC potvrdil, že vláda nebude podávat odvolání.

SPS tak v pondělí zrušila svou dosavadní politiku týkající se transsexuálů, kterou praktikovala od roku 2014, s novými pravidly od roku 2024. Podle ministra spravedlnosti Neila Graye momentálně probíhají přípravy na přesun vězňů, píše server.

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Případ se k soudu dostal prostřednictvím organizace For Women Scotland (FWS), která mu věc předložila. FWS v reakci na rozhodnutí uvedla, že ji potěšilo, že vláda „přijala nevyhnutelné“. Tato aktivistická organizace také podala žalobu k Nejvyššímu soudu proti skotské vládě v roce 2025.

Ten měl tehdy za úkol rozhodnout o správném výkladu Zákona o rovnosti z roku 2010, který platí ve Skotsku, Aglii a Walesu. Zejména o tom, jak chápe pojmy „žena“ a „pohlaví“.Soud loni dospěl k závěru, že pojmy v tomto zákoně odkazují na biologickou ženu a biologické pohlaví.

Na základě toho podala skupina žalobu o soudní přezkum. Razila totiž názor, že ve věznicích pro ženy by měly být pouze vězeňkyně narozené jako biologické ženy. Druhá strana namítala, že by to porušovalo lidská práva transsexuálních vězňů.

„Za všech okolností jsou pokyny pro věznice protiprávní,“ rozhodla ale Rossová.

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Podle Swinneyho šlo při rozhodování o „složitou interakci“ mezi Zákonem o rovnosti a Evropskou úmluvou o lidských právech. Gray zase v oznámení uvedl, že ministři po vynesení rozsudku záležitost pečlivě zvážili. Mysleli podle něj i na riziko sebevraždy, doplnil server.

Transsexuálním vězňům narozeným jako muži bylo dosud povoleno být v zařízeních společně s biologickými ženami. Každý případ byl ovšem individuálně posouzen.

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Susan Smithová, ředitelka organizace FWS, v reakci na nynější změnu uvedla, že jsou i nadále zděšeni tím, že SPS vůbec považovala svou politiku umisťování mužů do ženských věznic za „morálně ospravedlnitelnou, natož pak zákonnou“, sdělilo BBC.

„Je smutné, že se prohlášení ministra zaměřilo na muže, kteří mají být přemístěni, aniž by se zmínilo o ženách, které touto nespravedlivou politikou trpěly a které si zaslouží upřímnou omluvu a uznání újmy a traumatu, které utrpěly,“ okomentovala.

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