Cítí se být dívkou, říká matka. Kastraci sedmiletého nepřipustím, řekl otec

Matka Anne Georgulasová, která je dětskou lékařkou, zastává názor, že chlapec trpí genderovou dysforií, tedy že se necítí v roli přisuzované mužskému pohlaví dobře. Uvádí proto, že jde o transgenderovou osobnost.

Otec Jeffrey Younger s tím nesouhlasí. Podle něho matka od malička dítěti prý tvrdila, že „strašidla žerou pouze chlapečky“. Dítě se začalo ve třech letech oblékat do dívčích šatů podle postav z pohádky Ledové království (Frozen) a dostalo jméno Luna, kterým ho podle matčiných právníků už takto oslovují i ve škole.

Otec mu říkat Luna odmítá a proto se dostal podle svých slov do potíží, že mu chtěla matka po rozvodu omezit se synem kontakt.



Nakonec musel ve čtvrtek rozhodnout texaský soud, který podle BBC v konečné fázi muži právo na střídavou péči uznal, a to se šalamounským rozhodnutím, že dítě se v současné době cítí stejně dobře jako chlapec i dívka.

Případ, který roznítil veřejné vášně

Younger případ ventiloval na internetu, kde rozpoutal ostré debaty. Konzervativci se postavili na jeho stranu. Na webu žádal Younger o pomoc, aby „zachránil“ své dítě. Tvrdil, že bojuje proti „chemické kastraci a změně pohlaví svého syna“. V široce sdílené zprávě na Facebooku také údajně tvrdil, že matka „vždy chtěla mít dívku“.

Na opačné straně barikády například web pinknews.co.uk, který hájí zájmy sexuálních menšin, útočil na Youngera jako na „transfoba“. Dítě pak tato stránka automaticky označuje za dívku s tím, že podle „terapeutů“ je Luna transgenderové děvče.

K případu se začali vyjadřovat i politici. Například republikánský senátor Ted Cruz, který neúspěšně usiloval o nominaci na republikánského kandidáta na prezidenta, na Twitteru prohlašoval, že dítě v tak mladém věku není zralé na to, aby podstupovalo změnu pohlaví.

Kalifornský na dětskou psychiatrii Stephen Rosenthal potvrdil, že nepřipadá v úvahu, aby lékaři zasahovali do vývoje dítěte s nevyhraněným genderem před nástupem puberty. Ne každé dítě, které se identifikuje jako transgenderová osoba před pubertou, se dále identifikuje tímto způsobem i potom, co puberta vypukne, zdůraznil.

Georgulasová, která se stala terčem nenávistných útoků, sama v rámci řízení uznala, že možná u dítěte příliš tlačila na pilu a že syn ještě není ve věku, pro který je na místě zvažovat hormonální léčbu či transgenderovou chirurgickou operaci. A také podle agentury AP požádala soud, aby případný zákrok v budoucnosti nemohl být bez souhlasu obou rodičů. Soud také tak rozhodl, že oba mají faktické právo veta.



Soudkyně Kim Cooksová zvrátila předchozí rozhodnutí 11 z 12 členů poroty o zrušení střídavé péče ve prospěch matky, jak jí to texaské rodinné právo umožňuje, a podpořila otce. Nicméně ho ostře zkritizovala za to, že do případu vnesl jakožto nezaměstnaný velkou publicitu, aby z toho měl finanční prospěch, a to za cenu ztráty ochrany soukromí dítěte.

Soudkyně proto také zakázala rodičům případ dál rozpitvávat na veřejnosti a probírat s médii. Zavřela se pro to i webová stránka Save James (Zachraňte Jamese), kterou Younger založil a na níž odpůrci změny pohlaví ho podporovali. Kampaň doprovázela i podpisová akce, v níž se mu zastání dostalo k 23. říjnu od více než 80 000 lidí.