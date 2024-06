Zpět mezi muže, nebo tě čeká blázinec, slyší transgenderová politička v Rusku

„Ruské úřady se podle informací, které jsem dostala, chystají mne zavřít v psychiatrické léčebně, přestože jsem si vědoma svých činů. Kvůli tomuto stresu, který trvá už od zimy, jsem napsala na sociální síti příspěvky o zpětném přechodu (k původní identitě),“ řekla Aljošinová, která se narodila jako Roman Aljošin. Chystala se také zrušit své účty na sociálních sítích, než si o víkendu vše rozmyslela. „Nic nesmažu! Nevzdám se. Jsem pro mír a svobodu!“ zdůraznila.

Aljošinová v interview uvedla, že se opravdu snažila vrátit k původnímu pohlaví a že se kvůli tomu obrátila na pravoslavnou církev. „Pokud uvažujete logicky, tak k životu v Rusku potřebujete být pohlavím, kterým jste se narodili. Narodila jsem se jako chlapec jménem Roman. Tedy jsem povinna se jím opět stát. To je logické. Začala jsem na tom pracovat. Šla jsem do pravoslavné církve, protože jsem si myslela, že mne přijmou, obejmou a pomohou. Ale bohužel mě zavrhli... Z návštěv chrámu vyplynulo, že vztah církve ke mně je jemně řečeno špatný, natvrdo řečeno ohavný,“ prohlásila.

Aljošinová podle serveru Meduza také zveřejnila vyjádření ruského nejvyššího soudu, na který se obrátila ještě v lednu - poté, co soud zakázal mezinárodní hnutí sexuálních menšin LGBT v Rusku. Žádala, aby soud vysvětlil, zda po rozhodnutí soudu smí jako transgenderová osoba dál žít v Rusku a působit v politice. Soud ji odpověděl, že neposkytuje vysvětlení na žádost občanů.

„Jsem v situaci, kdy už nemám co ztratit,“ uvedla Aljošinová. Dříve řekla, že by nechtěla emigrovat z Ruska, ale může být k emigraci donucena, pokud by jí hrozilo, že ji zavřou na psychiatrii.

Aljošinová více než tři roky vystupovala na veřejnosti s dlouhými vlasy v ženských šatech. Loni chtěla kandidovat ve volbách na gubernátora sibiřského Altajského kraje. Rusko však v té době přijalo zákony, které mimo jiné zakazují „LGBT propagandu“ a také jakékoli úřední či chirurgické změny pohlaví, a tak svou kandidaturu stáhla.

Režim ruského prezidenta Vladimira Putina tvrdě potlačuje práva lidí s menšinovou sexuální orientací i těch, kteří chtějí změnit pohlaví. Putin hovoří o sexuálních menšinách jako o součásti mravního úpadku Západu.