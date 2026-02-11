Nechte si své genitálie! Západ se potichu odklání od „výroby“ transdětí

Premium

Fotogalerie 25

Američanka Chloe Coleová jako nezletilá podstoupila tranzici na muže. Později svého rozhodnutí litovala a dnes po boku republikánů varuje před riziky genderové léčby u dětí (10. března 2023) | foto: Paul Kitagaki Jr. / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
  20:00
Sdružení amerických plastických chirurgů vydalo doporučení svým členům, aby neprováděli změny pohlavních znaků u lidí mladších devatenácti let. K opatrnosti nově nabádají také další lékařské organizace, podobné hlasy znějí i z Evropy. Trumpova administrativa zpátečku v diskuzích o změně pohlaví u dětí vítá.

