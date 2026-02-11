Nechte si své genitálie! Západ se potichu odklání od „výroby“ transdětí

Fox Varianová měla už během dospívání řadu psychických problémů včetně depresí, sociální fobie a poruchy příjmu potravy. Ve čtrnácti letech jí diagnostikovali autismus a o dva roky později došla k závěru, že je ve skutečnosti mužem.
Změnila si jméno na Rowan, začala si stahovat prsa a svému psychologovi řekla, že chce podstoupit tranzici. Blokátory ženských hormonů zavrhla, místo toho rovnou zvolila mastektomii, tedy chirurgické odstranění obou prsů. S operací souhlasila i její matka, údajně kvůli psychologově slibu, že duševní stav její dcery se tím zlepší.
Ve Spojených státech se chystá dalších dvacet žalob od lidí, kteří v pubertě prošli tranzicí, později změnili názor a nyní se budou chtít domoci odškodnění. Půjde o stovky milionů dolarů.