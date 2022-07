Chtěli konat dobro, ale dopadlo to jako vždy, takže dvě vězeňkyně v čistě ženské věznici jsou teď těhotné. Se spoluvězeňkyní. Nebo se spoluvězněm, který využil, co mu systém nabídl. V tom dvojitém těhotenství má prsty genderová politika identit. Stalo se to totiž v nápravně výchovném zařízení pro ženy v New Jersey, jež je zvláštní tím, že už přesně rok tam mohou být i muži, kteří se prohlásí za trans ženy.