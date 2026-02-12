Incident se odehrál před tamním Národním muzeem. Informaci o úmrtí jednoho člověka potvrdilo sarajevské ministerstvo vnitra. Tramvaj jela po nově zprovozněné trati. Příčinu incidentu policie vyšetřuje.
Podle informací místního média N1 info je těžce zraněnou dívka, studentka střední zdravotnické školy. Dívce podle něj lékaři museli amputovat nohu.
Místní média uvádějí, že kvůli nehodě byla zcela zničena tramvajová zastávka. Na místě zasahoval velký počet policistů a hasičů, záchranná služba převezla zraněné do nemocnice několika vozidly.
Tramvaje Tatra K2YU vyráběné od roku 1977 tvoří dlouhé roky oporu provozu bosenské metropole. Postupně ale dochází k jejich vyřazování, zejména v souvislosti s dodávkami nových tramvají Stadler Tango NF3.
