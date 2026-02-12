VIDEO: Tramvajová tatra se řítila Sarajevem a vykolejila. Dívce amputovali nohu

Tramvaj československé výroby typu K2YU ve čtvrtek vykolejila v hlavním městě Bosny a Hercegoviny Sarajevu. Dvoučlánkový vůz zrovna projížděl obloukem, když podle záběru na sociálních sítích vykolejil až na vedlejší silnici a málem se převrátil na bok. Při nehodě podle prvotních informací zemřel nejméně jeden člověk a několik dalších se zranilo.

Incident se odehrál před tamním Národním muzeem. Informaci o úmrtí jednoho člověka potvrdilo sarajevské ministerstvo vnitra. Tramvaj jela po nově zprovozněné trati. Příčinu incidentu policie vyšetřuje.

Podle informací místního média N1 info je těžce zraněnou dívka, studentka střední zdravotnické školy. Dívce podle něj lékaři museli amputovat nohu.

Do Sarajeva jezdil střílet lidi i Vučić, tvrdí novinář. Nejsem vrah, popírá to prezident

Místní média uvádějí, že kvůli nehodě byla zcela zničena tramvajová zastávka. Na místě zasahoval velký počet policistů a hasičů, záchranná služba převezla zraněné do nemocnice několika vozidly.

Tramvaje Tatra K2YU vyráběné od roku 1977 tvoří dlouhé roky oporu provozu bosenské metropole. Postupně ale dochází k jejich vyřazování, zejména v souvislosti s dodávkami nových tramvají Stadler Tango NF3.

