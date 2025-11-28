Tragická bilance požáru v Hongkongu: mrtvých je už 94, dvě stovky se pohřešují

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 94. Hasiči s nejtragičtějším hongkongským požárem za mnoho desetiletí bojují od středy, podařilo se jim vyprostit stovky lidí, přes 200 lidí však zůstává nezvěstných. Příčina požáru je stále neznámá.

Poslední čtvrteční údaj hovořil o 83 mrtvých. Hasiči se pokoušejí dostat do všech bytů v komplexu tvořeném sedmi věžáky, což jim komplikuje hustý dým.

„Naše hasící operace je téměř u konce,“ řekl podle AP zástupce šéfa operačního oddělení hasičů Derek Armstrong Chan. Úkolem hasičských týmů je podle něho nyní zabránit tomu, aby vzplanuly žhnoucí a ohořelé části domů. Poté přijde na řadu pátrací a záchranná akce.

Lidé neměli šanci utéct, jak se oheň mohl šířit tak rychle? Hongkong hledá viníky

Oheň vypukl ve středu kolem 13:00 SEČ a zasáhl komplex Wang Fuk Court z 80. let minulého století, kde je asi 2000 bytových jednotek, v nichž bydlelo na 4800 lidí. Panuje podezření, že některé materiály na vnějších stěnách výškových budov nesplňovaly požární normy, což umožnilo neobvykle rychlé šíření ohně. Policie také uvedla, že u oken na každém patře našla polystyren, který je vysoce hořlavý.

Úřady oznámily, že zatkly tři muže ve věku od 52 do 68 let pro podezření z neúmyslného zabití: dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti. Ve čtvrtek policisté prohledali kancelář společnosti Prestige Construction & Engineering Company, která měla na starost renovace v komplexu. Správce města John Lee uvedl, že vláda se bude této katastrofě věnovat přednostně.

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Středeční požár je nejtragičtější v Hongkongu za poslední desítky let. V listopadu 1996 zahynulo 41 lidí v komerční budově v Kowloonu při požáru, který trval asi 20 hodin.

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26. listopadu 2025)
Žena oplakává svého mazlíčka, který zahynul během ničivého požáru obytného komplexu v Hongkongu. (27. listopadu 2025)
Členové rodin obyvatel obytného komplexu v Hongkongu identifikují své milované, kteří nepřežili ničivý požár. (27. listopadu 2025)
Členové rodin obyvatel obytného komplexu v Hongkongu identifikují své milované, kteří nepřežili ničivý požár. (27. listopadu 2025)
49 fotografií
