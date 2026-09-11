Bronzovo-modrá socha stanula na čtvrtém podstavci, který na náměstí není trvale obsazen. Jde již o šestnácté dílo na tomto místě od konce devadesátých let. Nahrazuje skulpturu „Tisíckrát v jediném okamžiku“ od sochařky Teresy Margollesové.
Selfová uvedla, že si dala za cíl umístit obyčejnou současnou Londýňanku na místo, které je obvykle spojováno se sochami panovníků a vojenských velitelů.
„Moje dílo Lady in Blue přinese na Trafalgarské náměstí ženu, s níž se mnozí mohou ztotožnit,“ řekla umělkyně.
„Není to idol k uctívání ani historická osobnost k připomínání. Je to žena, která kráčí vpřed do naší společné budoucnosti s ambicemi a odhodláním. Je to Londýňanka, která ztělesňuje ducha města,“ dodává Selfová.
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Socha byla opatřena pigmentem z polodrahokamu lapis lazuli, který umělci využívají již po tisíciletí. Justine Simonsová, náměstkyně starosty pro kulturu a kreativní průmysl, popsala dílo jako působivý přírůstek do historické části města.
Čtvrtý podstavec zůstal prázdný více než 150 let poté, co došly finanční prostředky na jezdeckou sochu krále Viléma IV. Program zadávání zakázek byl zahájen v roce 1998 a první dílo, Ecce Homo od Marka Wallingera, bylo instalováno následující rok. Od té doby je zhruba každé dva roky instalována nová socha.
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Tschabalala Selfová se narodila v roce 1990 v New Yorku. Umění studovala na Bard College a následně pokračovala na Yaleově univerzitě, kde si dodělala magisterský titul.
Věnuje se primárně malbě, grafice a sochařství, přičemž k vytváření zobrazení lidské postavy často využívá šité, nebo potištěné materiály. Svou první oficiální výstavu uspořádala v Londýně a později v tomto městě představila svou první významnou malířskou sérii.