Kuchtí, rodí, jsou sexy a volí Trumpa. Antifeministky budují novou Ameriku

Možná neznámější tradwife dneška je Erika Kirková. Na vdovu po zavražděném mučedníkovi americké křesťanské pravice Charlie Kirkovi se upřela pozornost celého světa koncem září, když ji během masové piety na natřískaném stadionu ve Phoenixu utěšoval i samotný Donald Trump.
Bývalá Miss Arizona a matka dvou dětí dojala celou Ameriku projevem, ve kterém vrahovi svého muže v duchu Ježíšova učení odpustila. Vzápětí převzala řízení neziskovky Turning Point USA, jež na amerických univerzitách šíří boj proti feminismu a právům homosexuálů.
Má pro to ty nejlepší předpoklady. Na rozdíl od svého muže vystudovala dvě vysoké školy, má za sebou úspěšnou kariéru v realitním byznysu a provozuje vlastní značku oblečení. Přesto tvrdí, že hlavní role ženy spočívá v naprostém podřízení se svému muži.